Dezastru pentru Dinamo! "Clubul nu se poate vinde! Orice tranzactie e imposibila"

Viorel Catarama anunta ca Negoita nu poate vinde clubul in momentul de fata.

Catarama a fost interesat sa o cumpere pe Dinamo, insa nimic nu s-a concretizat. Acum, omul de afaceri face un anunt care nu-i va incanta deloc pe fanii dinamovisti.

Conform declaratiilor lui Viorel Catarama, Ionut Negoita nu poate vinde clubul pentru ca Dinamo are probleme juridice, iar orice tranzactie este blocata momentan. Acesta a fost si motivul pentru care omul de afaceri nu a putut cumpara clubul in urma cu doar cateva luni.

"Dinamo are probleme juridice care fac imposibila orice tranzactie. Eu spun ce probleme am intampinat. Am fost de buna credinta, la fel si domnul Negoita, contractul trebuia doar sa fie semnat, iar banii erau in cont, urmau sa fie transferati.

Insa n-am vrut sa fac o tranzactie care sa nu aiba finalitate. Aceste probleme pot fi depasite, dar intr-un numar de ani, nu luni. Eu nu pot sa duc in spate singur Dinamo atat timp, chiar dacă aveam pregatita o suma pentru perioada de inceput, in jur de 2,5 milioane de euro. De fapt, sunt putine persoane in Romania care ar fi capabile sa detina acest club", a explicat Catarama, la Realitatea Plus.