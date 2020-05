Bergodi isi face lista de cumparaturi. Italianul Montini de la Dinamo e favoritul lui.

Montini mai are doar o luna de contract. Nu vrea sa plece.

Montini: "Stiu ca cei de la Craiova ma doresc. Daca ma doreste ma suna direct ca noi suntem italieni. Am vorbit cu Dinamo, personal cu Balanescu si i-am spus ca as fi fericit sa continui la Dinamo. Ar fi o placere sa continui aici. In Italia nu am vazut asa ceva. Daca Dinamo va supravietui, va trebui sa le multumim fanilor"

