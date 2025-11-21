Gregory Tade, fostul golgheter al Ligii 1, a acordat un interviu pentru Sport.ro, iar, printre multe altele, a susținut că Thomas Neubert este omul din umbră care a transformat FCSB într-o echipă imposibil de doborât fizic.

El e cheia succesului din spatele FCSB: „99% din merite îi vin lui”

„99% din merite îi vin lui Thomas. Da, Thomas Neubert. Din punctul meu de vedere, el e cheia succesului. Modul în care ne pregătea fizic era incredibil. Echipa era mereu la un nivel foarte înalt. Mare parte din succes a venit datorită lui Thomas”, a spus francezul, fost atacant la CFR, FCSB și Dinamo.

Tade știe ce spune. Sub Neubert, FCSB domina fizic Liga 1 în perioada Reghecampf, când roș-albaștrii alergau mai mult, rezistau mai bine și prindeau grupelor europene. Metodele germanului sunt dure, aproape militare.

Cine este „neobositul” Thomas Neubert

Germanul a lucrat cu soldați americani, cu echipe din Bundesliga și cu Laurențiu Reghecampf în mai multe țări. La FCSB, chiar dacă figurează oficial ca maseur, din cauza problemelor cu actele, el conduce antrenamentele fizice. De multe ori, chiar și partea tactică trece prin mâna lui.

