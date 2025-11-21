EXCLUSIV El e cheia succesului din spatele FCSB: „99% din merite îi vin lui”

El e cheia succesului din spatele FCSB: &bdquo;99% din merite &icirc;i vin lui&rdquo; Superliga Logo-ul FCSB / Foto: Sport Pictures
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB nu are parte de cel mai bun sezon.

TAGS:
gregory tadeFCSBGigi BecaliLaurentiu ReghecampfThomas Neubert
Din articol

Gregory Tade, fostul golgheter al Ligii 1, a acordat un interviu pentru Sport.ro, iar, printre multe altele, a susținut că Thomas Neubert este omul din umbră care a transformat FCSB într-o echipă imposibil de doborât fizic.

El e cheia succesului din spatele FCSB: „99% din merite îi vin lui”

„99% din merite îi vin lui Thomas. Da, Thomas Neubert. Din punctul meu de vedere, el e cheia succesului. Modul în care ne pregătea fizic era incredibil. Echipa era mereu la un nivel foarte înalt. Mare parte din succes a venit datorită lui Thomas”, a spus francezul, fost atacant la CFR, FCSB și Dinamo.

Tade știe ce spune. Sub Neubert, FCSB domina fizic Liga 1 în perioada Reghecampf, când roș-albaștrii alergau mai mult, rezistau mai bine și prindeau grupelor europene. Metodele germanului sunt dure, aproape militare.

Cine este „neobositul” Thomas Neubert

Germanul a lucrat cu soldați americani, cu echipe din Bundesliga și cu Laurențiu Reghecampf în mai multe țări. La FCSB, chiar dacă figurează oficial ca maseur, din cauza problemelor cu actele, el conduce antrenamentele fizice. De multe ori, chiar și partea tactică trece prin mâna lui.

FCSB, pe locul 9 în Superliga

Cu toate acestea, sezonul 2025/26 nu a început chiar atât de roz pentru FCSB. După 16 meciuri disputate, campioana are doar 20 puncte strânse și ocupă poziția #9, sub echipe precum UTA Arad, Oțelul, Farul sau FC Argeș.

Pentru FCSB urmează un meci „acasă” cu Petrolul Ploiești. Cele două echipe se vor duela pe Arena Națională sâmbătă, 21 noiembrie, nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro!

Articol recomandat de stirileprotv.ro
VIDEO. O șoferiță, cu doi copii în mașină, a intrat în plin într-un TIR, în Mehedinți. Momentul impactului terifiant
VIDEO. O șoferiță, cu doi copii &icirc;n mașină, a intrat &icirc;n plin &icirc;ntr-un TIR, &icirc;n Mehedinți. Momentul impactului terifiant
ARTICOLE PE SUBIECT
Elias Charalambous i-a spus lui Gigi Becali o singură frază după operație: &bdquo;100%&rdquo;
Elias Charalambous i-a spus lui Gigi Becali o singură frază după operație: „100%”
Răsturnare de situație &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia: FIFA va fi notificată
Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"
Andrei Rațiu a semnat! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2030
Andrei Rațiu a semnat! Contract până în 2030
ULTIMELE STIRI
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Ialomițenii egalează printr-un șut de la jumătatea terenului
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Ialomițenii egalează printr-un șut de la jumătatea terenului
Fabulos! Golul sezonului din Superliga Rom&acirc;niei abia s-a văzut la televizor
Fabulos! Golul sezonului din Superliga României abia s-a văzut la televizor
Ce lovitură! Ungurii au &bdquo;furat-o&rdquo; pe handbalista care &icirc;și punea fanii pe jar la CSM București
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care își punea fanii pe jar la CSM București
Jackpot pentru Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor după semnarea noului contract
Jackpot pentru Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor după semnarea noului contract
Lovitură &icirc;ncasată de Arsenal &icirc;naintea derby-ului cu Tottenham! Mikel Arteta a confirmat
Lovitură încasată de Arsenal înaintea derby-ului cu Tottenham! Mikel Arteta a confirmat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
UEFA a anunțat la ce oră se joacă barajul Turcia &ndash; Rom&acirc;nia! Este singurul meci programat la această oră

UEFA a anunțat la ce oră se joacă barajul Turcia – România! Este singurul meci programat la această oră

Doliu &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: &rdquo;Stelele care cad, nu pier&rdquo;

Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”

&Icirc;i cere insistent demisia lui Mircea Lucescu după ce a aflat că Rom&acirc;nia va &icirc;nt&acirc;lni Turcia la baraj: &rdquo;Să se retragă!&rdquo;

Îi cere insistent demisia lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România va întâlni Turcia la baraj: ”Să se retragă!”

Revenire de senzație la FCSB: &rdquo;Se antrenează cu prima echipă!&rdquo;

Revenire de senzație la FCSB: ”Se antrenează cu prima echipă!”

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a operat la coloana cervicală

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a operat la coloana cervicală

Răsturnare de situație &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia: FIFA va fi notificată

Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"



Recomandarile redactiei
Fabulos! Golul sezonului din Superliga Rom&acirc;niei abia s-a văzut la televizor
Fabulos! Golul sezonului din Superliga României abia s-a văzut la televizor
Jackpot pentru Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor după semnarea noului contract
Jackpot pentru Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor după semnarea noului contract
Ce lovitură! Ungurii au &bdquo;furat-o&rdquo; pe handbalista care &icirc;și punea fanii pe jar la CSM București
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care își punea fanii pe jar la CSM București
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Ialomițenii egalează printr-un șut de la jumătatea terenului
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Ialomițenii egalează printr-un șut de la jumătatea terenului
Rom&acirc;nia, &icirc;n finala barajului pentru CM 2026? Ce spune selecționerul Slovaciei &icirc;naintea duelurilor din martie
România, în finala barajului pentru CM 2026? Ce spune selecționerul Slovaciei înaintea duelurilor din martie
Alte subiecte de interes
Fostul jucător al FCSB care l-a acuzat pe Becali că l-a distrus a revenit pe teren după ce &icirc;și anunțase retragerea
Fostul jucător al FCSB care l-a acuzat pe Becali că l-a distrus a revenit pe teren după ce își anunțase retragerea
Gigi Becali, desfiintat de un fost golgeter din Liga 1: Este o persoana ingrozitoare! N-a dat in viata lui cu piciorul intr-o minge, dar ii judeca pe fotbalisti
Gigi Becali, desfiintat de un fost golgeter din Liga 1: "Este o persoana ingrozitoare! N-a dat in viata lui cu piciorul intr-o minge, dar ii judeca pe fotbalisti"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Cum va fi iarna aceasta &icirc;n Rom&acirc;nia și c&acirc;nd se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

stirileprotv Cum va fi iarna aceasta în România și când se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Ce include planul de pace &icirc;n 28 de puncte pe care Trump &icirc;l impune Kievului. &bdquo;E bun at&acirc;t pentru Rusia, c&acirc;t şi pentru Ucraina&rdquo;

stirileprotv Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

stirileprotv Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!