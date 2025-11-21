Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"

Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: FIFA va fi notificată
România va înfrunta Turcia, în deplasare, pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinalele barajului pentru CM 2026.

Turcia, din postură de națională aflată în prima urnă valorică la tragerea la sorți, va fi gazda semifinalei cu România. Adversara noastră nu a stabilit încă stadionul pentru această confruntare, însă o decizie ar urma să fie luată săptămâna viitoare, cel mai târziu.

3 variante pentru Turcia - România. Unde se joacă barajul pentru CM 2026

Deși presa turcă a avansat în primă fază varianta Rams Park, stadionul lui Galatasaray, drept gazdă pentru confruntare cu România, informațiile scurse dinspre Federația Turcă arată că ar putea exista o răsturnare de situație în zilele următoare.

TFF ar avea acum pe listă 3 variante principale: Centennial Atatürk Stadium (Stadionul lui Bursaspor, capacitate de 43.000 de locuri), Kocaeli Stadium (stadionul lui Kocaelispor, aproape 35.000 de locuri) și Konya Metropolitan Municipality Stadium (stadionul lui Konyaspor, 41.600 de locuri).

"Conform informațiilor oferite de surse din cadrul TFF, Federația își propune să maximizeze presiunea fanilor în acest meci crucial. Sunt evaluate acum mai multe stadioane cu o acustică puternică a tribunelor, acces facil și capacitate mare.

Obiectivul principal este de a maximiza avantajul terenului propriu contra României și de a se pune o presiune intensă pe adversar. Staff-ul tehnic al naționalei a remarcat impactul pozitiv al stadionului din Bursa.

FIFA va fi notificată de Federația Turcă în legătură cu stadionul pe care se va găzdui partida până pe 26 noiembrie", scriu turcii.

Cum arată cele 3 stadioane

Cele trei arene care ar fi luate acum în calcul sunt exact stadioanele pe care Turcia a disputat meciurile din preliminariile CM 2026:

  • Turcia - Spania 0-6: 7 septembrie (Konya Metropolitan Municipality Stadium)
  • Turcia - Georgia 4-1: 14 octombrie (Kocaeli Stadium)
  • Turcia - Bulgaria 2-0: 15 noiembrie (Centennial Atatürk Stadium)

Konya Metropolitan Municipality Stadium

Foto: Getty Images

  • Konya metropolitan municipality stadium 1
Kocaeli Stadium

Foto: Getty Images

  • Kocaeli stadium 5
Centennial Atatürk Stadium

Foto: Getty Images

  • Centennial ataturk stadium 2
