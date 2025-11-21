Clubul madrilen a anunțat oficial acordul, valabil până în vara lui 2030, o extindere cu doi ani față de înțelegerea precedentă.

Andrei Rațiu a semnat! Contract până în 2030

„Acord pentru prelungirea contractului lui Andrei Rațiu până la finalul sezonului 2029–2030. Andrei, venit la club în 2023, a devenit o piesă esențială pentru succesul echipei. Suntem bucuroși că putem continua istoria împreună!”, a transmis Rayo Vallecano în comunicatul oficial.

Rayo l-a cumpărat pe Rațiu în 2023, pentru 500.000 de euro, în coproprietate cu Villarreal. Vara trecută, madrilenii au achiziționat și restul de 50% din drepturile sale, plătind 5 milioane de euro.