OFICIAL Andrei Rațiu a semnat! Contract până în 2030

SPORT.RO
Andrei Rațiu a semnat prelungirea contractului cu Rayo Vallecano. 

Andrei RatiuRayo Vallecano
Clubul madrilen a anunțat oficial acordul, valabil până în vara lui 2030, o extindere cu doi ani față de înțelegerea precedentă.

„Acord pentru prelungirea contractului lui Andrei Rațiu până la finalul sezonului 2029–2030. Andrei, venit la club în 2023, a devenit o piesă esențială pentru succesul echipei. Suntem bucuroși că putem continua istoria împreună!”, a transmis Rayo Vallecano în comunicatul oficial.

Rayo l-a cumpărat pe Rațiu în 2023, pentru 500.000 de euro, în coproprietate cu Villarreal. Vara trecută, madrilenii au achiziționat și restul de 50% din drepturile sale, plătind 5 milioane de euro.

  • 27 de ani are fundașul dreapta născut la Aiud
  • 12 milioane de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt
  • 67 meciuri, patru goluri și patru assist-uri a strâns momentan pentru Rayo Vallecano
