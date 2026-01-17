Eduard Florescu a reclamat condițiile meteorologice de la partida Farul Constanța - Hermannstadt 1-1. Duelul s-a jucat la o temperatură de -8 grade Celsius.

Eduard Florescu, nemulțumit de temperatura de la Farul Constanța - Hermannstadt 1-1

Florescu a susținut că nu a trăit în viața lui o asemenea experiență, considerând inuman ca fotbaliștii să fie nevoiți să joace la temperaturi atât de joase.

„N-am trăit în viața mea așa ceva. Este inuman să joci pe o asemenea vreme. Nu pot să mă controlez, tremur tot. Nu sunt în măsură să spun asta, dar sper să înțeleagă că este foarte greu pentru noi. Este inuman să joci pe asemenea vreme, nu am mai trăit așa ceva.

Este o dezamăgire, trebuie să trecem peste. Ne așteaptă o săptămână grea și ne dorim de la meciul următor cele trei puncte. Meritam acum cele trei puncte, este frustrant, dar mergem mai departe.

A fost un gol frumos, mă bucur că am înscris. Îmi pare rău că nu am păstrat cele trei puncte. Mă bucur că mi-a ieșit, aici am primit încrederea necesară”, a declarat Eduard Florescu, la flash-interviuri.

Echilibru în Farul Constanța - Hermannstadt 1-1

FC Hermannstadt a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu Farul Constanţa, în etapa a 22-a din Superligă.

Farul se află pe 10, cu 28 de puncte, în timp ce Hermannstadt e a 15-a, penultima, cu doar 14 puncte. Florescu a deschis scorul pentru sibieni în minutul 52, iar Vînă a egalat în minutul 88.