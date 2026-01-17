Hermannstadt a fost la câteva minute de o victorie crucială pe terenul Farului, în etapa a 22-a din Superliga. După ce Eduard Florescu a deschis scorul cu o execuție de generic, sibienii au fost egalați pe final de Ionuț Vînă. Dorinel Munteanu a plecat dezamăgit de la malul mării, convins că echipa sa a controlat ostilitățile și a pierdut printre degete două puncte uriașe în lupta pentru rămânerea în Superliga.



Tehnicianul a subliniat la flash-interviu că prestația elevilor săi a fost solidă, umbrită doar de lipsa de pragmatism din momentele cheie.



„Noi am egalat pe un fond foarte bun al nostru, în a doua repriză. Cred că meritam cele 3 puncte! În afară de cele 20-30 de minute, în care băieții mei nu s-au sincronizat bine, noi am controlat meciul. În repriza a doua, am fost echipa mult mai periculoasă. Avem și noi unele defecte, trebuie să ținem mai mult de minge, dar nu am făcut-o. Plecăm de aici cu un singur punct, ceea ce este prea puțin pentru mine”, a spus Munteanu la finalul partidei.



Probleme de lot și mesaj pentru conducere



„Neamțul” a tras un semnal de alarmă în privința efectivului. Meciul de la Ovidiu a lăsat urme adânci, Andreas Karo și Antoni Ivanov părăsind terenul accidentați. Antrenorul sibienilor a transmis răspicat că mai are nevoie de întăriri pentru a scoate echipa din zona roșie a clasamentului.



„Karo e un jucător important pentru noi și îmi pare rău că s-a accidentat. La fel și Ivanov. Pe vremea mea se juca și pe temperaturi mai rele. Pentru a depăși asta trebuie să trecem peste toate obstacolele. Eu sunt optimist de când am preluat echipa. Trebuie să muncim foarte mult ca echipă, ca nivel de joc. Îmi mai doresc unul sau doi jucători. Să vedem și cu accidentările, pentru că va fi o perioadă foarte grea”, a avertizat tehnicianul.



După acest rezultat, Hermannstadt rămâne pe locul 15, cu 14 puncte, într-o situație critică, în timp ce Farul ocupă poziția a 10-a.

