La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova este lider, cu 40 de puncte, urmată de Rapid București, cu 39. FC Botoșani ocupă locul 3, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo, aflată pe poziția a patra. FC Argeș, nou-promovată, este pe locul 5, cu 37 de puncte, iar Oțelul Galați completează top 6, cu 33. De cealaltă parte, FCSB, campioana ultimelor două sezoane, se află doar pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă poziția a 11-a, cu 26.



Dan Alexa știe cine va câștiga Superliga: „Două mari și late”



Întrebat despre cine va câștiga campionatul, Dan Alexa a exclus formațiile care porneau ca favorite la începutul sezonului și a indicat două echipe clare în cursa pentru titlu.



„Dacă mă întrebai acum două luni, ziceam FCSB. Acum cred că sunt două mari și late: Craiova și Rapid”, a declarat Dan Alexa, pentru GSP.



Rapid București are șansa să pună presiune pe lider chiar în această etapă. Giuleștenii joacă astăzi, de la ora 20:00, pe teren propriu, împotriva nou-promovatei Metaloglobus. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.



De cealaltă parte, Universitatea Craiova va avea o deplasare dificilă luni, la Ploiești, unde o va întâlni pe Petrolul. Duelul din „Ilie Oană” se poate urmări, de asemenea, în format LIVE TEXT pe site-ul nostru.

