"Pleacă Eduard Florescu de la FC Botoșani?" Cum a răspuns patronul Valeriu Iftime

Meciul, disputat pe teren propriu, a fost marcat de răsturnări spectaculoase de scor și de prestații contrastante ale jucătorilor.

Oțelul Galați a deschis scorul rapid, în minutul 6, prin reușita lui Alexandru Pop. Botoșănenii au egalat în minutul 33, după un efort colectiv, iar în minutul 56, au trecut în avantaj datorită golului marcat de Mailat.

Cu toate acestea, Oțelul a ripostat puternic, iar Zivulic a reușit o "dublă" în doar două minute.

Valeriu Iftime despre plecarea lui Eduard Florescu

După această înfrângere dureroasă, zvonurile ce priveau plecarea mijlocașului Eduard Florescu de la echipă au început să circule.

Valeriu Iftime, patronul echipei, a abordat direct aceste speculații și a oferit toate detaliile despre o posibilă despărțire.

„Nu pleacă, dacă el pleacă, să plece la Liga a 2-a dacă joacă așa. Domne, în repriza a doua au intrat 'vedetele' și ele ne-au făcut de râs. Nu sunt ei cei mai buni din lume, dar nici noi cei mai proști", a declarat Valeriu Iftime, la Digi Sport.

Lecțiile din sezonul trecut

Patronul a reflectat asupra sezonului trecut și a recunoscut greșelile comise, în special în privința transferurilor și a gestionării lotului.

„Nu pot să le repet, fiindcă ce am făcut anul trecut greșit au fost transferuri foarte slabe. Am avut un lot disproporționat, am luat goluri prostești și tot așa. Nu vreau să mă mai doară. Vreau să jucăm în Liga 1, dar fără să iau pastile la fiecare etapă. Am început prost, nu vreau să mai comentez, eu zic că nu e grav, sper să ne revenim", a adăugat Iftime.

În sezonul precedent, FC Botoșani a terminat pe locul 8 în play-out-ul Superligii României și a fost nevoită să dispute barajul de menținere/promovare împotriva celor de la CS Mioveni. Echipa a reușit să câștige barajul cu scorul general de 2-0 și a rămas astfel locul în primul eșalon fotbalistic românesc.