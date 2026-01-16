Fostul atacant este convins că Rapid a dat lovitura cu transferul lui Daniel Paraschiv (26 de ani), adus sub formă de împrumut de la Real Oviedo până la finalul acestui sezon. De asemenea, giuleștenii au și o clauză de cumpărare definitivă, dacă acesta va reuși să impresioneze sub comanda lui Costel Gâlcă și va pune umărul la câștigarea titlului.



Ciprian Marica: ”Paraschiv e cel mai bun transfer”



De Daniel Paraschiv a fost interesată și Dinamo, dar în cele din urmă atacantul a ales să se transfere la Rapid. Astfel, internaționalul român revine în Superligă după un an și jumătate de la transferul său de la Hermannstadt la Real Oviedo.



Dejan Iliev, de la UTA Arad, este al treilea transfer al iernii de la Rapid. În Giulești au mai sosit Daniel Paraschiv (împrumutat de la Real Oviedo pentru 50.000 de euro) și Robert Sălceanu (cumpărat de la Petrolul pentru 400.000 de euro).



"Paraschiv îmi place! E cel mai bun transfer din România, dintre toate făcute iarna asta. Chiar are potențial", a spus Ciprian Marica, la Digi Sport.



După 21 de etape desfășurate în sezonul regulat, echipa pregătită de Constantin Gâlcă a bifat 11 victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și patru înfrângeri.



Atacantul de 26 de ani a jucat 10 meciuri în tricoul formației din liga secundă din Spania, dar a marcat un singur gol. 800.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt.

