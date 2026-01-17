Nou-promovata a obținut o victorie importantă pe teren propriu, 2-1 cu Crystal Palace, iar golul decisiv a fost marcat de Brian Brobbey, atacantul de forță adus în toamnă de la Ajax.

Execuția a fost una de clasă. Brobbey a trimis un șut puternic, imparabil, care l-a lăsat fără reacție pe portarul advers. Golul din minutul 71 a făcut diferența și a adus trei puncte mari pentru Sunderland, ajunsă la 33 de puncte după 22 de etape și pe locul 8 în clasament.

