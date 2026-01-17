Nou-promovata a obținut o victorie importantă pe teren propriu, 2-1 cu Crystal Palace, iar golul decisiv a fost marcat de Brian Brobbey, atacantul de forță adus în toamnă de la Ajax.
Execuția a fost una de clasă. Brobbey a trimis un șut puternic, imparabil, care l-a lăsat fără reacție pe portarul advers. Golul din minutul 71 a făcut diferența și a adus trei puncte mari pentru Sunderland, ajunsă la 33 de puncte după 22 de etape și pe locul 8 în clasament.
Brian Brobbey este fratele lui Kevin Luckassen
Atacantul în vârstă de 23 de ani, 1,80 m și aproximativ 90 de kilograme, este unul dintre oamenii momentului în Anglia. Format la Ajax, Brobbey a debutat la prima echipă în 2020, a avut o scurtă experiență la RB Leipzig, apoi a revenit la Amsterdam, unde a marcat 22 de goluri și a fost desemnat „Jucătorul anului” la Ajax, în 2024. În septembrie 2025, Sunderland a plătit 20 de milioane de lire sterline pentru transferul său.
Puțini știu că Brian Brobbey are legături directe cu fotbalul românesc. Fratele său este Kevin Luckassen, atacantul lui FC Argeș. Un alt frate, Derrick Luckassen, evoluează la Pafos, coleg cu românul Vlad Dragomir, în timp ce Samuel Brobbey joacă în liga a treia din Olanda.
Pentru Sunderland urmează un nou test dificil, în deplasare cu West Ham, pe 24 ianuarie. Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.