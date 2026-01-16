În momentul de față, lider este Universitatea Craiova. Oare așa vor sta lucrurile și la finalul sezonului regulat?

Meciuri palpitante încă din prima etapă

Superliga se va relua pe 16 ianuarie, cu meciul dintre FC Argeș și FCSB. Asta în teorie, fiindcă oaspeții amenință să nu se prezinte pe teren dacă acesta este înghețat. Lucru de înțeles, fiindcă pe un teren înghețat există riscuri mai mari de accidentare. Iar FCSB nu își poate permite să aibă jucători accidentați în următoarea perioadă, una foarte aglomerată pentru campioana României.

Un alt duel tare din acest sfârșit de săptămână are loc între Dinamo și Universitatea Cluj. Celelalte dueluri din etapa cu numărul 22 sunt prezentate în cele ce urmează.

Etapa 22 (16–19 ianuarie)

• Vineri, 16 ianuarie: FC Argeș – FCSB (20:00)

• Sâmbătă, 17 ianuarie: Unirea Slobozia – UTA Arad (13:00), Farul Constanța – Hermannstadt (17:15), Rapid – Metaloglobus (20:00)

• Duminică, 18 ianuarie: Csikszereda – FC Botoșani (15:30), CFR Cluj – Oțelul Galați (17:45), Dinamo – Universitatea Cluj (20:30)

• Luni, 19 ianuarie: Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova (20:00)



Rapid favorită la titlu, FCSB cu a patra șansă

La casele de pariuri online Rapid este favorită la titlu, urmată de Universitatea Craiova. Vorbim despre echipele care, în acest moment, se află pe primele două poziții din Superliga. Rapid are trei titluri de campioană a României, ultimul obținut în sezonul 2002-2003. Cât despre olteni, aceștia au cucerit titlul în patru rânduri, ultima dată fiind încoronați campioni în sezonul 1990-1991.

A treia favorită este Dinamo, urmată de FCSB. Sigur, “roș-albaștrii” se află acum pe locul nouă în Superliga, însă casele de pariuri mizează pe o revenire a deținătoarei titlului, precum și pe un parcurs bun în play-off. În plus, patronul Gigi Becali știe cum să scoată echipa din impas.

De menționat că diferența dintre liderul Universitatea Craiova și FCSB este de 9 puncte. La începutul play-offului și play-outului, punctele vor fi înjumătățite.

Clasament Superliga și cote la trofeu - play-off

1. Universitatea Craiova (40 puncte) - cota 4.00

2. Rapid București (39 puncte) - cota 3.00

3. FC Botoșani (38 puncte) - cota 8.60

4. Dinamo București (38 puncte) - cota 5.60

5. FC Argeș (34 puncte) - cota 29.00

6. Oțelul Galați (33 puncte) - cota 35.00

*Cotele pot suferi modificări

Cele mai notabile transferuri ale iernii

Pe 13 ianuarie a început perioada de transferuri și se va încheia pe 6 februarie, timp în care formațiile din Superliga pot efectua transferuri în schimbul unor sume de bani. În afara acestei perioade, pot fi legitimați la echipă doar jucători liberi de contract.

Mutări notabile din Superliga pe piața transferurilor în ianuarie 2026



Achiziții

• Rapid: Daniel Paraschiv (Oviedo, împrumut)

• FC Argeș: Claudiu Micovski (Rapid, 40 mii euro), Xian Emmers (Phoenix Rising, liber de contract)

• Universitatea Cluj: Andrei Coubiș (Sampdoria, împrumut)

• FCSB: Andre Duarte (Ujpest, liber de contract), Ofri Arad (Kairat)

• CFR Cluj: Ilija Masic (Zrinjski, liber de contract), Alibek Aliev (Osters, liber de contract)

Plecări

• Rapid: Franz Stolz (Genoa, sfârșitul perioadei de împrumut)

• FC Argeș: Caio (Riga, 700 mii euro)

• FCSB: Adrian Șut (Al Ain, 1.4 milioane euro), Malcom Edjouma

• CFR Cluj: Lindon Emerllahu (Polyssia, 1.5 milioane euro), Otto Hindrich (Legia Varșovia, 600 mii euro), Drilon Islami (Shkendija, liber de contract), Kurt Zouma

