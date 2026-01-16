OFICIAL Ziua și transferul la Rapid! Giuleștenii au prezentat încă un jucător din Superliga

Ziua și transferul la Rapid! Giuleștenii au prezentat încă un jucător din Superliga
Rapid a oficializat un nou transfer în această fereastră de mercato, cu o zi înaintea primul meci oficial din 2026.

Dejan IlievUTA AradRapid Bucuresti
Dejan Iliev (30 de ani), portarul nord-macedonean de la UTA Arad, a fost transferat de Rapid. Goalkeeper-ul a semnat un contract valabil până în iunie 2027, cu opțiune de prelungire.

Dejan Iliev, noul portar de la Rapid

Transferul lui Iliev la Rapid a venit după plecarea lui Franz Stolz. Titular între buturile giuleștenilor este așteptat să rămână Marian Aioani, în timp ce nord-macedoneanul ar urma să fie varianta de rezervă.

Dejan Iliev, portar crescut în academia lui Arsenal, care a mai apărat la FK Sarajevo, HJK Helsinki, AS Trencin, Jagiellonia, SKF Sered sau Shrewsbury Town, a sosit în vara lui 2024 în fotbalul românesc, la UTA.

La formația arădeană, Iliev, care măsoară 1,95m, a strâns 34 de meciuri și a încasat 46 de goluri. În 10 partide și-a păstrat poarta intactă.

"Sunt fericit că am ajuns la Rapid și sunt pregătit să dau totul pentru această echipă. Abia aștept să simt atmosfera fantastică care o fac Rapidiștii! Hai Rapid", a spus Dejan Iliev, după ce a semnat cu giuleștenii, potrivit site-ului oficial al clubului.

Dejan Iliev este al treilea transfer al iernii de la Rapid. În Giulești au mai sosit Daniel Paraschiv (împrumutat de la Real Oviedo pentru 50.000 de euro) și Robert Sălceanu (cumpărat de la Petrolul pentru 400.000 de euro).

