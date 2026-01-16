Dejan Iliev (30 de ani), portarul nord-macedonean de la UTA Arad, a fost transferat de Rapid. Goalkeeper-ul a semnat un contract valabil până în iunie 2027, cu opțiune de prelungire.



Dejan Iliev, noul portar de la Rapid

Transferul lui Iliev la Rapid a venit după plecarea lui Franz Stolz. Titular între buturile giuleștenilor este așteptat să rămână Marian Aioani, în timp ce nord-macedoneanul ar urma să fie varianta de rezervă.



Dejan Iliev, portar crescut în academia lui Arsenal, care a mai apărat la FK Sarajevo, HJK Helsinki, AS Trencin, Jagiellonia, SKF Sered sau Shrewsbury Town, a sosit în vara lui 2024 în fotbalul românesc, la UTA.



La formația arădeană, Iliev, care măsoară 1,95m, a strâns 34 de meciuri și a încasat 46 de goluri. În 10 partide și-a păstrat poarta intactă.



"Sunt fericit că am ajuns la Rapid și sunt pregătit să dau totul pentru această echipă. Abia aștept să simt atmosfera fantastică care o fac Rapidiștii! Hai Rapid", a spus Dejan Iliev, după ce a semnat cu giuleștenii, potrivit site-ului oficial al clubului.

