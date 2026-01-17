Farul Constanța primește vizita celor de la FC Hermannstadt în etapa #22 din Superliga României la Ovidiu, pe ”Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi”.



Ultima înfruntare dintre cele două s-a petrecut în turul sezonului regulat, când FC Hermannstadt s-a impus la Sibiu, pe Stadionul Municipal, cu 1-0.



Farul - Hermannstadt, LIVE TEXT de la 17:15 | Ambele, în criză de victorii



Iulian Călin va fi ”centralul” partidei. Romică Bîrdeș și Nicușor Marin vor fi tușierii. La VAR a fost delegată Cristina Trandafir, care va fi ajutată de Bogdan Dumitrache.



Horia Mladinovici va fi arbitrul de rezervă, iar ovservatorul arbitrilor va fi Florin Hîncu.



În clasament, Farul se află pe locul 10 cu 27 de puncte. Echipa pregătită de Ianis Zicu a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și opt înfrângeri.



De cealaltă parte, FC Hermannstadt e penultima clasată cu 13 puncte. În 21 de etape, ”marinarii” au înregistrat doar două victorii, șapte remize și 12 eșecuri.

