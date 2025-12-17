GALERIE FOTO Se face stadionul de 100.000.000€: ”Lucrările pot începe oricând”

Se face stadionul de 100.000.000€: "Lucrările pot începe oricând" Superliga
O echipă din Superligă va avea un stadion nou.

FC Argesstadion pitesti
FC Argeș a retrogradat în sezonul 2022-2023 în Liga 2. De atunci nu a mai jucat pe ”bătrânul” stadion din Trivale, care a fost și demolat între timp. Lucrările ar urma să înceapă în 2026, potrivit unui comunicat emis de club.

De atunci, piteștenii lui Bogdan Andone au revenit în prima ligă și sunt printre surprizele primei părți a sezonului. FC Argeș este pe locul cinci, cu șanse reale de a intra în play-off.

FC Argeș va avea un stadion nou

”Astăzi, primarul Cristian Gentea a anunțat că municipalitatea a semnat, împreună cu Compania Națională de Investiții, convenția de finanțare a stadionului 'Nicolae Dobrin'.

Aceasta stabilește termenii și condițiile prin care Primăria Municipiului Pitești va furniza fonduri pentru construcția stadionului. Din acest moment, Compania Națională de Investiții poate da oricând Ordinul de începere a lucrărilor.

Totodată, a existat o discuție între primarul Piteștiului și reprezentanții celor de la Construcții Erbașu, constructorul stadionului, din care a rezultat că lucrările vor începe în ianuarie 2026”, a transmis FC Argeș, pe site-ul oficial.

100 milioane de euro va costa stadionul care va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va fi de categorie UEFA 4, putând, în acest sens, să găzduiască și meciuri internaționale.

Facilitățile stadionului care urmează să fie construit în Pitești:

  • panouri solare
  • stații de încărcare pentru mașinile electrice
  • spații comerciale
  • 14 loje
  • 70 de locuri pentru mass-media
  • o sală multifuncțională pentru celelalte secții sportive ale clubului
  • în jur de 550 de locuri de parcare
  • terenurile pentru juniori vor fi relocate în spatele noii construcții
  • construcția va avea 70.170 mp din care peste 10.000 mp vor fi destinați locurilor de parcare
