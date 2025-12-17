FC Argeș a retrogradat în sezonul 2022-2023 în Liga 2. De atunci nu a mai jucat pe ”bătrânul” stadion din Trivale, care a fost și demolat între timp. Lucrările ar urma să înceapă în 2026, potrivit unui comunicat emis de club.



De atunci, piteștenii lui Bogdan Andone au revenit în prima ligă și sunt printre surprizele primei părți a sezonului. FC Argeș este pe locul cinci, cu șanse reale de a intra în play-off.



FC Argeș va avea un stadion nou



”Astăzi, primarul Cristian Gentea a anunțat că municipalitatea a semnat, împreună cu Compania Națională de Investiții, convenția de finanțare a stadionului 'Nicolae Dobrin'.



Aceasta stabilește termenii și condițiile prin care Primăria Municipiului Pitești va furniza fonduri pentru construcția stadionului. Din acest moment, Compania Națională de Investiții poate da oricând Ordinul de începere a lucrărilor.



Totodată, a existat o discuție între primarul Piteștiului și reprezentanții celor de la Construcții Erbașu, constructorul stadionului, din care a rezultat că lucrările vor începe în ianuarie 2026”, a transmis FC Argeș, pe site-ul oficial.

