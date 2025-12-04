GALERIE FOTO Anunțul momentului pentru o echipă din Superligă! Se face noul stadion: ”Vor începe lucrările”

Anunțul momentului pentru o echipă din Superligă! Se face noul stadion: &rdquo;Vor &icirc;ncepe lucrările&rdquo; Superliga
O echipă din Superliga României va avea un stadion nou. Lucrările ar urma să înceapă în următoarea perioadă.

Stadionul celor de la FC Argeș a fost demolat la finalul sezonului 2022-2023, după ce echipa a retrogradat în Liga 2. De atunci, piteștenii joacă la Mioveni, dar lucrările nu au început.

Se pare că lucrurile se vor mișca în următoarea perioadă, anunță președintele echipei, Dani Coman. FC Argeș va avea un stadion nou, de aproape 15.000 de locuri, iar construcția va începe în prima parte a anului 2026.

Dani Coman anunță: încep lucrările la stadionul din Pitești!

Pe lângă stadionul din Pitești, și alte arena au fost în „stand-by” în ultimii ani, cum ar fi cele din Timișoara, Brașov, Constanța, Hunedoara sau stadionul Dinamo.

„Va fi primul stadion din România la care vor începe lucrările. În funcție de cum ne va permite timpul, dar eu cred că într-o lună de zile ar putea începe lucrările. Doi ani și trei luni ar urma să dureze lucrările.

Chiar s-a creat o emulație în jurul acestui club. Primăria este alături de echipă. Indiferent de ce am fi făcut, rezultatele aduc oamenii la stadion. 25% din acest proiect va fi finanțat de primărie. Restul de 75% provin de la CNI. Marele avantaj pe care-l avem este că avem un primar căruia îi place fotbalul, care iubește această echipă. Ăsta e marele avantaj al orașului. Eu n-am ce să-i reproșez din niciun punct de vedere”, a spus Coman, potrivit digisport.ro.

100 milioane de euro va costa stadionul care va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va fi de categorie UEFA 4, putând, în acest sens, să găzduiască și meciuri internaționale.

Facilitățile stadionului care urmează să fie construit în Pitești:

  • panouri solare
  • stații de încărcare pentru mașinile electrice
  • spații comerciale
  • 14 loje
  • 70 de locuri pentru mass-media
  • o sală multifuncțională pentru celelalte secții sportive ale clubului
  • în jur de 550 de locuri de parcare
  • terenurile pentru juniori vor fi relocate în spatele noii construcții
  • construcția va avea 70.170 mp din care peste 10.000 mp vor fi destinați locurilor de parcare
