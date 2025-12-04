Stadionul celor de la FC Argeș a fost demolat la finalul sezonului 2022-2023, după ce echipa a retrogradat în Liga 2. De atunci, piteștenii joacă la Mioveni, dar lucrările nu au început.



Se pare că lucrurile se vor mișca în următoarea perioadă, anunță președintele echipei, Dani Coman. FC Argeș va avea un stadion nou, de aproape 15.000 de locuri, iar construcția va începe în prima parte a anului 2026.

Dani Coman anunță: încep lucrările la stadionul din Pitești!



Pe lângă stadionul din Pitești, și alte arena au fost în „stand-by” în ultimii ani, cum ar fi cele din Timișoara, Brașov, Constanța, Hunedoara sau stadionul Dinamo.



„Va fi primul stadion din România la care vor începe lucrările. În funcție de cum ne va permite timpul, dar eu cred că într-o lună de zile ar putea începe lucrările. Doi ani și trei luni ar urma să dureze lucrările.



Chiar s-a creat o emulație în jurul acestui club. Primăria este alături de echipă. Indiferent de ce am fi făcut, rezultatele aduc oamenii la stadion. 25% din acest proiect va fi finanțat de primărie. Restul de 75% provin de la CNI. Marele avantaj pe care-l avem este că avem un primar căruia îi place fotbalul, care iubește această echipă. Ăsta e marele avantaj al orașului. Eu n-am ce să-i reproșez din niciun punct de vedere”, a spus Coman, potrivit digisport.ro.

