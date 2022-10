Termenul pentru demolarea ”bătrânului” stadion Dinamo a fost deja depășit. Momentan, nu este cunoscută o dată exactă la care va începe procedura de demolare, care depinde exclusiv de Clubul Sportiv Dinamo.

Nu se cunosc nici măcar detaliile proiectului pentru noul stadion al lui Dinamo. Ministrul Lucian Bode a spus, în luna mai, că arena va avea aproximativ 25.000 de locuri.

Directorul CNI, ultimele detalii despre noul stadion Dinamo

„Demolarea trebuie să o facă clubul Dinamo după ce iese Hotărârea de Guvern. În cazul în care nu reușești să te încadrezi în termenul inițial, se poate da o decalare. Cu siguranță, licitația se va finaliza mult mai devreme. Demolarea nu depinde de CNI, dar există o lege a sportului că pentru demolarea unei baze sportive trebuie să faci dovada că vei construi tot o bază sportivă.

Pașii, cum am spus-o, sunt studiul de fezabilitate, etapele de aprobare. În momentul în care există Hotărârea de Guvern și se aprobă sumele necesare construirii stadionului, CNI demarează procedura de proiectare și execuție, iar Dinamo trebuie să demareze procedura de demolare a stadionului.

Poate să facă acest lucru chiar și anterior emiterii Hotărârii de Guvern, introducând în caietul de sarcini și în contract o clauză cum că se va începe ordinul de începere a lucrărilor de demolare după aprobarea indicatorilor pentru noul stadion”, a spus Adrian Cefalan, pentru www.sport.ro.

Termenele anticipate de Cefalan în luna martie pentru demolarea stadionului și apariția unei machete oficiale în spațiul public au fost deja depășite. Chiar și așa, fanii lui Dinamo ar urma să primească o veste bună până la finalul acestui an, când se va încheia licitația pentru construirea noii arene.

După încheierea licitației, proiectantul va avea trei luni la dispoziție pentru a obține toate avizele necesare pentru întocmirea certificatului de urbanism și pentru prezentarea unor randări 3D. Mai pe scurt, șeful CNI estimează că în luna februarie vom afla exact cum va arăta noua arenă din ”Ștefan cel Mare”.

În februarie 2023 ar urma să apară macheta stadionului Dinamo

„În momentul inițial (n.r. - în luna martie a acestui an), către CNI era predat stadionul din spate, Velodromul. S-a transmis către CNI hotărârea de predare a amplasamentului pentru noua locație, s-a solicitat un nou certificat de urbanism, pentru că trebuie unul nou dacă s-a schimbat amplasamentul. Cei de la Dinamo au refăcut nota conceptuală și tema de proiectare, cea care stă la baza procedurii de achiziție. Au fost șase firme de proiectare înscrise pentru a face acest studiu de fezabilitate.

S-a finalizat evaluarea tehnică, evaluarea financiară. Probabil, în perioada imediat următoare, colegii vor declara un câștigător. Fiind șase ofertați, trebuie să aștepți zece zile, dacă unul vrea să conteste. Din momentul în care se semnează contractul, proiectantul va avea trei luni, cred că atât era termenul, pentru întocmirea studiului de fezabilitate și de obținere a avizelor solicitate prin certificatul de ubanism.

Până la sfârșitul acestui an, ăștia ar fi pașii! Semnarea contractului, emiterea ordinului de începere a serviciilor de proiectare, demararea procedurii de obținere a tuturor avizelor care au fost solicitate prin certificatul de urbanism și întocmirea acestui studiu de fezabilitate, care reprezintă conceptul viitorului stadion.

La începutul anului viitor! (n.r. - când va apărea proiectul stadionului Dinamo). Dacă nu sunt contestații, repet, proiectantul are cam trei luni. Să spunem că în octombrie sau noiembrie semnăm contractul, cam în februarie vom avea un concept și niște randări 3D”, a mai spus Cefalan, pentru www.sport.ro.

Ministrul de Interne Lucian Bode și oficialii celor de la CS Dinamo au profitat de aniversarea de 74 de ani a clubului din luna mai pentru a anunța că arena din ”Ștefan cel Mare” a fost predată către CNI.

Atunci, Bode a spus că noul stadion Dinamo va fi gata în 2024, adică după 24 de luni, termen fixat și pentru construcția stadioanelor Ghencea, Giulești și Arcul de Triumf. Acum, pare din ce în ce mai greu de crezut că noua arenă din ”Ștefan cel Mare” va fi gata în 2024, având în vedere că nici măcar nu s-au încheiat toate procedurile premergătoare demolării actualului stadion.

„Având experiența celorlalte stadioane, undeva la 24 de luni, cam doi ani. Trebuie să ținem cont și de zonă. Steaua s-a construit într-un an și nouă luni, dar acolo a fost accesul mai ușor, loc foarte mare, pe când aici vor fi anumite constrângeri. La Steaua am putut lucra și în weekend, și seara, în condițiile în care nu aveai vecini. Acolo, între case, o să fie mai dificil. De asta și la Rapid a durat mai mult, fiecare stadion are particularitățile lui. Dar, repet, se va face!”, spunea directorul CNI, în luna martie.