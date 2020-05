E noul favorit al lui Becali? Gigi, dezvaluiri in direct: "E al doilea la teste, dupa Tanase!" Pustiul care a luat pe toata lumea prin surprindere la FCSB

Din articol Parcursul lui Perianu, inainte de a ajunge la FCSB

Gigi Becali este un mare admirator al fotbalistilor tineri si un mijlocas de 18 ani a reusit sa il impresioneze la antrenamentele FCSB-ului.

Ovidiu Perianu a implinit 18 ani luna trecuta si evolueaza pe postul de mijlocas defensiv la FCSB. Fotbalistii lui Bogdan Vintila s-au pregatit pe perioada pandemiei, iar Perianu a avut unele dintre cele mai bune rezultate la teste:

"Cel mai bun care ii bate pe toti este Tanase. Nu e la discutie cu nimeni. Al doilea este Perianu, ala micul de 18 ani", a spus Gigi Becali la PRO X.

Tanarul a debutat echipa mare a FCSB-ului in iulie 2019, cand ros-albastri o bateau in deplasare pe Alashkert cu 3-0, in calificarile Europa League.

In Liga 1, Perianu a debutat o luna mai tarziu, in duelul pe care FCSB il pierdea pe teren propriu (n. r. meci jucat la Pitesti) cu Voluntari, scor 1-3. Perianu a fost titular atunci, insa a fost inlocuit de Florinel Coman in startul reprizei secunde.

Perianu este capitanul nationalei U18 a Romaniei, pentru care are 6 aparitii.

Si-a inceput junioratul la Vaslui, iar apoi, in 2013, a ajuns la Dinamo. Ulterior, a fost remarcat de antrenorul Academiei de Fotbal Atletico Madrid (Bucuresti), unde a evoluat timp 3 ani, dupa care a facut pasul la FCSB.

"In 2012, am fost remarcat de antrenorul grupelor de juniori de la Vaslui. Jucasem un meci cu scoala din Pogana, unde m-a remarcat. Am fost luat de FC Vaslui, dar nu am putut sa merg dupa vacanta, pentru ca era greu cu naveta. Am ajuns la Viitorul Barlad. Faceam antrenamente in fiecare zi. Dupa un an si jumatate, Costel Baicu, de la AS Husana Husi, i-a spus tatei sa ma duca la Dinamo, pentru ca sunt prea bun pentru Vaslui. Si asa am ajuns in 2013 la Dinamo, unde am stat cateva luni. La selectionarea copiilor, din 20 de copii cati eram inscrisi pentru a da probe, Iulian Matei (n. r. antrenorul) le-a zis parintilor ca ramane doar unul singur, blondul de la Barlad, adica eu.

Erau copii de la Academia Dani Coman, insa doar eu am fost selectionat. Am jucat o jumatate de an la Dinamo si intr-un meci Dinamo - Atletico Madrid (Bucuresti), am fost remarcat de Radu Gabriel, antrenorul de acolo. Am mers la aceasta academie, condusa de Abraham Garcia si Fernando Calgo. Partea financiara a fost oferita de academie. Am stat acolo trei ani, de fiecare data iesind cu echipa campioni pe Bucuresti si in anii 2016 si 2017 campioni nationali. Datorita jocului bun din campionat, am fost urmarit aproape doi ani de FCSB. Eram singurul jucator care a jucat titular la toate meciurile, neschimbat din teren pe tot parcursul jocului. Asa am ajuns sa fiu ofertat de cei de la FCSB, echipa cu care am si semnat", spunea Ovidiu Perianu anul trecut, pentru vremeanoua.ro.

Ovidiu Perianu are 1.77 inaltime si poate reprezenta o solutie pentru pozitia de mijlocas defensiv in echipa lui Bogdan Vintila.