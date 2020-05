"Copcile sareau, aveam piciorul plin de sange!" Dezvaluirile fotbalistului care a dat totul pentru FCSB! Cum si-a riscat cariera si ce s-a intamplat

Un fost jucator de la FCSB poveste prin ce a trecut in periaoda petrecuta la ros-albastri.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Daniel Georgievski, a povestit prin ce a trecut in perioada petrecuta la ros-albastri si cum era la un punct sa isi incheie cariera de fotbalist.

"Recuperarea mea a fost mult mai rapida decat ar fi trebuit. Nu a fost cea mai buna decizie, trebuia sa stau mai mult. Imi amintesc cand am eliminat Ajax am dorit sa revin mult mai repede.

Le-am zis celor din staff: "Nu ma intereseaza, sa ma faceti apt de joc pentru meciul urmator'. Eram la antrenamente si am fortat foarte mult. Copcile sareau, piciorul meu era plin de sange, dar nu-mi pasa, voiam doar sa joc.Pentru ca am fortat asa de tare a trebuit sa-mi cumpar alte incaltari, pentru ca ale mele erau prea stranse, nu mai puteam merge.

Am mai facut o fractura pentru ca am fortat foarte tare. A trebuit sa joc in ultimele luni din acel sezon cu injectii, durerea era foarte mare, nu imi mai simteam piciorul. Eram tanar si prost.

Acum nu as mai face asa ceva, dar pe atunci voiam doar sa fac parte din echipa, sa fiu selectat. Asta mi-a afectat jocul. Nu mai eram la fel de rapid, intram cu frica. Iti pierzi putin din incredere. Asa e fotbalul", a declarat Georgievski, la Digi.