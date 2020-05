Cum a 'contribuit' FCSB la demisia lui Papura de la Craiova! Antrenorul a avut un conflict cu un membru din staff

Cristiano Bergodi este noul antrenor al Craiovei dupa demisia lui Corneliu Papura.

Cristiano Bergodi a fost anuntat zilele trecute ca noul antrnor al Universitatii Craiova, dupa ce Corneliu Papura a demisionat. Bergodi spera la titlu, dupa ce a preluat echipa direct de pe locul 3.

Ultimul meci al lui Papura la Craiova a fost pe 8 martie impotriva FCSB, meci pierdut cu 4-1 la Bucuresti. La acea vreme antrenorul s-a plans de colaborarea cu medicul echipei, Stamatescu. "Mihaila nu s-a accidentat la incalzire, avea problem. Inaintea meciului mi s-a comunicat ca poate juca, iar cu 10 minute inainte mi s-a spus ca nu mai poate.", a spus Papura la adresa medicului.

Papura s-a simtit nevinovat deoarece spune ca alta ar fi fost situatia daca stia de accidentarea lui Mihaila. "Daca stiam din capul locului ca nu joaca Mihaila era altceva. Vali nu s-a accidentat la incalzire, avea probleme de mai mult timp.", a adaugat Papura la conferinta de dupa meci.

Dupa ce aceste lucruri au iesit in presa, patronul Craiovei a decis sa clarifice putin situatia in ceea ce il priveste. "Vad ca se rostogoleste in spatiul public imaginea mea de om care ar interveni la echipa. Nu as face asa ceva din respect pentru cei cu care lucrez. Nu as putea sa-i dau sfaturi unui antrenor. Sunt implicat la nivel administrativ, acolo ma pricep.", a spus Rotaru, patronul Craiovei.