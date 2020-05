"Din sclavul lui Gigi Becali, am ajuns Iuda!" RAZBOI TOTAL intre CSA si FCSB! Duckadam rupe tacerea

Au loc schimburi de replici dure intre CSA si FCSB.

Dupa ce a fost atacat de catre un membru al armatei, Helmut Duckadam a raspuns dur. Presedintele FCSB nu s-a suparat insa a oferit replici acide.

"Asa a fost si pe vremea Mantuitorului. Din cei 12 ucenici, unul l-a vandut. Atunci cand a vindecat 10 leprosi, numai unul a multumit. Asa este si astazi. El s-a facut mare la Steaua! Dar noi trebuie sa ii iubim pe toti pentru ca sunt ai nostri.", a spus Madalin Hincu, comandant al CSA Steaua, la adresa lui Duckdam.

Eroul de la Sevilla a raspuns dur: "Din sclavul lui Gigi Becali am ajuns Iuda. Oricum eram facut tot timpul sclavul lui Gigi Becali. Nu as putea sa fiu suparat pe domnul comandant, suntem in perioada asta de izolare si pe unii ii afecteaza mai mult, pe altii mai putin.", a spus Duckadam la Digi Sport.

Fostul portar a mai vorbit despre perioada in care a ajuns la Steaua si nu regreta aceasta decizie. "Am preferat sa merg la Steaua, aveai anumite avantaje, faceai o armata mai usoara.", a mai spus Helmut.