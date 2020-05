"Ne vedem in curand, daca Gigi Becali ma vrea!" Un fost fotbalist de la FCSB este dornic sa revina la ros-albastri

Jucatorul a fost de doua ori campion cu FCSB.

Daniel Georgievski, fostul jucator de la FCSB, nu ar refuza o revenire la ros-albastri. Macedoneanul a fost jucatorul care a contribuit la titlurile din 2013 si 2014, atunci cand antrenor era Laurentiu Reghecampf.

Georgievski este unul din cei mai carismatici jucatori din ultima perioada de la FCSB. El a povestit cum a ramas in chiloti dupa primul titlu castigat dupa ce a dat toate hainele suporterilor.

"Daca m-ar suna maine si mi-ar zice ca ma doresc, daca am ajunge la o intelegere, cu siguranta as lua in considerare sa revin. Ne vedem in curand, daca Gigi ma vrea acolo. Te iubesc, Meme. Multumesc ca m-ai adus acolo. MM a insistat pentru mine si a fost primul care a venit sa ma vada la un meci al nationalei.", a spus Georgievski potrivit DigiSport.

Georgievski este cotat la 300 de mii de euro si in prezent joaca la echipa australiana Western Sidney Wanderers. Are 22 de selectii in nationala mare a Macedoniei si inca 17 selectii la juniori.