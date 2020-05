"Au aruncat cu un telefon in mine!" Clipele de groaza prin care a trecut un fost fotbalist de la FCSB! Momentul care i-a marcat cariera: "Am un semna pe mana!"

Un fost jucator de la FCSB poveste prin ce clipe de cosmar a trecut intr-un meci cu Dinamo.

Fostul fotbalist al celor de la FCSB, Daniel Georgievski (32 de ani), a povestit un epsiod dintr-un meci cu Dinamo in care a fost lovit de un telefon mobil din tribune.

"Nu am cum sa uit derby-urile cu Dinamo. Am un semn pe mana de cand cineva a aruncat cu un telefon in mine. Meciul a fost atunci oprit pentru 10-15 minute. Voiam sa bat un corner, dar nu puteam din cauza suporterilor care tot aruncau cu diverse lucruri in noi.

Cineva a aruncat cu un telefon care a explodat si m-a taiat la mana. A curs sange! Am si acum o cicatrice. Asadar, imi amintesc foarte bine acele derby-uri cu Dinamo", a declarat Georgievski pentru Antena Sport.

Georgievski a evoluat pentru FCSB in perioada 2012 si 2014, si a contribuit la doua titluri pe care ros-albastrii le-au castigat. In prezent acesta evolueaza pentru Western Sydney Wanderers, in Australia.