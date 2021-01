"E mai tare ca Mbappe si Neymar la un loc, o sa coste 500 de milioane!" Becali i-a facut pretul lui Popescu! Cine i l-a facut CADOU cu doar cateva luni in urma

Octavian Popescu (18 ani) face senzatie in sezonul de debut pentru FCSB!

Jucatorul adus de Gigi Becali de la Craiova a inscris primul sau gol in Liga 1, dupa ce a reusit sa ofere si 6 assist-uri, in 16 meciuri jucate, in toate competitiile.

Extrema ros-albastrilor este revelatia sezonului datorita tehnicii sale si a prestatiilor extrem de bune pe care le-a facut, iar Gigi Becali a vorbit in repetate randuri despre el, sustinand ca 'este urmatorul jucator de geniu, de la Hagi!'

Intr-o interventie la Digi Sport, patronul FCSB a vorbit din nou despre 'perla' ros-albastrilor, care a facut inca un meci bun cu Poli Iasi, i-a pasat decisiv lui Tanase la golul de 1-0 si a inchis tabela, in minutul 90, din pasa lui Coman.

"Iar Tavi Popescu, daca primesc acum oferta de 20 de milioane de euro, nu il dau. Am zis ca il dau de la 20 de milioane in sus, dar fara 20-25% procent nu pleaca. La Man mai am 5%, dar singurul jucator care nu pleaca fara 20% este Tavi Popescu, va ajunge la 500 de milioane.

E mai tare decat Mbappe la varsta lui. Asta il are si pe Neymar si Mbappe la un loc! Giovanni l-a adus la palat, a venit cu parintii lui, dar imi trimisese vorba Piturca. Era suparat, cand a plecat de acolo, mi-a lasat vorba", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

FCSB l-a luat pe Octavian Popescu, liber de contract, in vara lui 2020 de la Universitatea Craiova, dupa ce oltenii nu i-au prelungit intelegerea. Ulterior, conducerea din Banie a declarat ca regreta ca din cauza unor erori administrative l-au pierdut pe Popescu, o reala 'bijuterie'.