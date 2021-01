BIJUTERIA de 18 ani a lui Becali a stralucit din nou! Octavian Popescu a contribuit deja la 5 goluri ale ros-albastrilor! Cifre IMPRESIONANTE

Octavian Popescu este una dintre marile sperante ale echipei lui Gigi Becali.

Tanarul mijlocas are cifre impresionante in primul sau sezon in tricoul ros-albastru. Pana acum, Octavian Popescu a reusit sa dea doua pase de gol si sa scoata 3 lovituri de la 11 metri.

Cel mai recent penalty pe care l-a scos pentru FCSB a fost in meciul cu FC Viitorul, din a 17-a etapa a Ligii 1. Fotbalistul in varsta de 18 ani a fost faultat in careu de Mladen, iar arbitrul Istvan Kovacs nu a mai stat pe ganduri si a aratat punctul cu var.

Florin Tanase a transformat lovitura de pedeapsa si a restabilit egalitatea in minutul 55. FCSB a fost condusa de Viitorul din minutul 18, dupa ce baietii lui Mircea Rednic au deschis scorul tot dintr-un penalty.

Octavian Popescu este unul dintre cei mai promitatori tineri fotbalisti din Romania. La 18 ani si o luna, el are mai multe reusite la FCSB decat aveau la varsta lui Florinel Coman, Dennis Man, Valentin Mihaila sau Nicusor Stanciu.