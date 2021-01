Dezvaluiri INCREDIBILE despre 'bijuteria' de 18 ani a lui Becali! "Va fi un razboi pierdut pentru el!" Cum a socat Octavian Popescu

Octavian Popescu a atras toate privirile in ultimele luni, remarcandu-se drept unul dintre cei mai buni tineri fotbalisti din Liga 1.

Fostul arbitru Cristi Balaj a vorbit despre pustiul in varsta de doar 18 ani de la FCSB, atragand atentia asupra unui modului in care mijlocasul se comporta in relatia cu arbitrii.

Balaj a declarat ca Octavian Popescu foloseste un limbaj inadecvat, extrem de urat, care nu il ajuta decat sa se puna intr-o lumina nefavorabila. Fostul central este de parere ca cei de la FCSB trebuie sa faca ceva in acest sens, incercand sa-i schimbe comportamentul.

"Vorbeam cu arbitrul si il laudam si discutam despre el, ii laudam viteza... Am fost dezamagit sa aflu modalitatea prin care el comunica si se adreseaza arbitrilor. Extrem de urat, n-as vrea sa dezvolt, e extrem de tanar, ar fi pacat sa-si atraga o antipatie din partea arbitrilor, pentru ca ar fi un razboi pierdut in final si e trist pentru el.

Nu mi-am imaginat, cunosc anumite expresii folosite si ar fi pacat de el, pentru ca ne pasa si discutam despre un fotbalist la care si eu am ajuns sa primesc aceste informatii cand il laudam, ce bucuros sunt, sper sa ajunga mare...

Ar fi bine si sper ca cei din conducerea FCSB-ului sa tina cont de ce le spun si o sa le dau si exemple, le dau si numele arbitrilor daca vor sa-i sune. Ar fi pacat sa ramana asa ca este un jucator care simte ca e bun, ca are calitati", a declarat Cristi Balaj, potrivit Telekom Sport.