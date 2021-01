Cifrele care arata ca el este noul SUPERSTAR al lui Gigi Becali! Fenomenul Popescu, mult peste Man, Coman sau Mihaila la doar 18 ani

Tanarul fotbalist are cifre senzationale in primul sau sezon in tricoul celor de la FCSB. Octavian Popescu a reusit deja sa dea doua pase de gol si sa obtina trei lovituri de la 11 metri.

Mijlocasul este unul dintre cei mai promitatori tineri fotbalisti din Romania, iar asta o dovedeste cota de piata stabilita de cei de la site-ul de specialitate transfermarkt.com.

La 18 ani si o luna, Popescu este mai valoros decat erau la aceeasi varsta Florinel Coman, Dennis Man, Valentin Mihaila sau Nicusor Stanciu. Octavian Popescu este cotat la 350.000 de euro, de 7 ori mai mult decat valorau la 18 ani Mihaila si Stanciu.

De asemenea, valoarea de piata a mijlocasului de la FCSB este mai mare decat cea pe care o aveau cumulat Man si Coman la varsta majoratului. Dennis Man valora 200.000 de euro, iar Coman 100.000 de euro.

Impressive actions and stats from FCSB forward Octavian Popescu, who just turned 18 at the end of December

In the last 10 years in Liga 1, no other attacking player at 18yo & 1 month (i.e. Stanciu, Coman, Man, Mihaila) had such stats bar Ianis Hagi#FCSB #Liga1 #wonderkid pic.twitter.com/UapxDHRVak