Octavian Popescu este readus cu picioarele pe pamant dupa evolutiile foarte bune: "Nu trebuie sa ii bagam in cap ca e urmatorul Hagi! Sa mai avem rabdare!"

Octavian Popescu a avut o noua evolutie buna in meciul cu Viitorul, reusind sa obtina un penalty pentru echipa ros-albastra.

Fotbalistul care la finalul lunii decembrie a implinit 18 ani a fost laudat de foarte multi oameni de fotbal pentru jocurile bune pe care le-a facut in acest sezon.

De asemenea, Gigi Becali considera ca mijlocasul venit de la Craiova are un potential urias si poate fi vandut pe o suma importanta.

Insa, in tot acest cor de entuziasm, exista si voci care indeamna la mai multa

Eric de Oliveira, fostul fotbalist de la Gaz Metan, Pandurii, Viitorul si Voluntari considera ca nu este de bun augur ca Popescu sa fie comparat deja cu cei mai mari fotbalisti romani, cum ar fi Gica Hagi.

De asemenea, brazilianul atrage atentia ca este nevoie de rabdare pentru ca tanarului fotbalist sa ii fie exploatat la maxim talentul.

"E un copil, are tot viitorul in fata. In fiecare an noi dorim din ce in ce mai mult, dar nu trebuie sa-i bagam in cap ca e urmatorul Hagi. Se vede ca are multa calitate, dar eu cred ca trebuie sa mai avem rabdare cu copilul. Are personalitate mare", a spus Eric potrivit Look Sport.

In acest sezon, Octavian Popescu a reusit sa ofere cinci pase decisive in 11 meciuri in Liga 1.