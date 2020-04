Dupa Arlauskis, CFR Cluj ar mai putea pierde inca un titular! Anuntul facut de Boli in presa din Franta 

Kevin Boli este unul dintre jucatorii preferati ai lui Dan Petrescu de la CFR Cluj.

Fundasul ardelenilor l-a insotit pe Dan Petrescu in China, la Guizhou, unde nu a reusit sa se adapteze, iar la revenirea "Bursucului" la Cluj, Boli s-a intors cu el, insa sub forma de imprumut.

Contractul de imprumut al jucatorului francez expira in vara, fiind obligat sa se intoarca in China, daca CFR Cluj nu se decide sa il cumpere. Boli a oferit un interviu pentru Lucarne Opposee in care a vorbit despre revenirea in campionatul chinez.

"Eu am contract cu Guizhou pana la finalul anului, insa la Cluj sunt imprumutat pana la finalul lui iunie, dar daca se prelungeste sezonul pana dincolo de data asta, chiar nu stiu ce sa fac.

Nu prea m-am adaptat in China, iar Guizhou nu mai conteaza pentru mine. Cred ca ar trebui sa imi gasesc un alt club in China sau in Europa. Cel mai bine ar fi sa plec. Poate chiar la Cluj, da. Ma simt foarte bine aici", a declarat Kevin Boli in presa franceza.