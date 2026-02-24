Internaţionalul marocan, Achraf Hakimi, fundaşul echipei Paris Saint-Germain, desemnat cel mai bun fotbalist din Africa în 2025, va fi judecat în Franţa pentru o acuzaţie de viol. S-a ajuns aici, în urma unei plângeri depuse de o tânără, în februarie 2023.

"Astăzi, o acuzaţie de viol este suficientă pentru a justifica un proces, chiar dacă l-am contestat şi totul arată că este fals. Este la fel de nedrept faţă de cei nevinovaţi, precum este faţă de victimele adevărate", a scris Hakimi pe contul său de pe reţeaua X, potrivit Agerpres.

Jucătorul format la academia clubului Real Madrid a adăugat că "aşteaptă cu calm acest proces, care va permite adevărului să iasă la lumină public".

În vârstă de 27 de ani, Achraf Hakimi a fost cumpărat de PSG în iulie 2021 de la formaţia Inter Milano, în schimbul sumei de 60 de milioane de euro, plus bonusuri. El a cucerit patru titluri de campion al Franţei şi un trofeu Champions League alături de clubul parizian, după ce a fost anterior campion în Serie A cu Inter Milano, în singurul său sezon petrecut la clubul italian (2020-2021).