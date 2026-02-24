Julio Cruz (51 de ani), fost atacant al echipei Inter Milano, a prefațat partida decisivă pe care o vor disputa „nerazzurrii”, în returul din play-off-ul Ligii Campionilor, contra norvegienilor de la Bodo/Glimt.

Julio Cruz, mesaj ferm înainte de Inter - Bodo/Glimt

Pentru a se califica în optimile UCL, Inter trebuie să întoarcă un 1-3 din tur. Cruz a subliniat că pentru a avea șanse de succes, milanezii sunt obligați să își facă jocul împotriva norvegienilor.

În privința lui Cristi Chivu, Julio Cruz a avut numai cuvinte de laudă. A spus că nimeni nu se aștepta să aibă rezultatele din Serie A, unde Inter este lider cu un avans de zece puncte față de rivala concitadină, AC Milan.

Cruz, apreciativ față de Chivu

„Inter va trebui să-și facă jocul. Se vorbește mult despre Italia, care s-ar putea să nu poată duce nicio echipă în optimile de finală ale Ligii Campionilor, dar mai întâi trebuie să joace.

Nimeni nu credea că poate face ce face astăzi”, a declarat Julio Cruz, fost coechipier cu Cristi Chivu la Inter între anii 2007 și 2009, conform tuttomercatoweb.com.

Echipele probabile: