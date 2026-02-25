(P) Descoperă performanța AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noua generație de laptopuri ASUS Copilot+ PC

ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306): creat pentru exploratori
Noul ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) este rezultatul colaborării dintre ASUS și GoPro, un parteneriat construit pentru a susține creatorii care surprind lumea în mișcare.
Designul său inspirat de estetica GoPro - finisaj metalic negru și husă asortată - este gândit pentru cei care lucrează de oriunde și oricând. Formatul convertibil, cu balama ce permite rotirea completă a ecranului la 360°, îl transformă într-un companion ideal pentru orice tip de aventură.
Configurația laptopului ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) este optimizată pentru fluxuri creative complexe, fiind echipat cu procesorul AMD Ryzen™ AI Max+ 395 cu NPU de 50 TOPS și grafică profesională, completate de 128 GB memorie LPDDR5X ce funcționează la 8000 MHz. Arhitectura unificată permite distribuirea inteligentă a resurselor între sarcini grafice solicitante și procese accelerate de AI.
Laptopurile ASUS din seria ProArt sunt alegerea perfectă pentru creatorii GoPro, oferind instrumente puternice pentru captura, editare și producție de conținut. Cei care achiziționează acest model primesc un abonament GoPro Premium+ gratuit timp de 12 luni, care include încărcare automată în cloud, spațiu nelimitat pentru materialele GoPro, clipuri generate automat cu momentele esențiale, reduceri de până la 50% la accesorii în site-ul GoPro.com, streaming live și multe altele.
Și alte modele ASUS sunt eligibile pentru abonamente GoPro Premium+ pe o perioadă de 6 sau 3 luni. Poți afla toate detaliile despre această promoție direct din pagina dedicată parteneriatului ASUS GoPro.
ASUS Zenbook S16 (UM5606): eleganță modernă cu Ceraluminum
Noul model ASUS Zenbook S16 (UM5606) combină performanța profesională cu un design rafinat, realizat integral din metal, având un capac ușor și rezistent confecționat din Ceraluminum. Cu o grosime de doar 1.1 cm, șasiul este cu 30% mai ușor și de trei ori mai rezistent la uzură, zgârieturi și șocuri, fiind totodată mult mai simplu de întreținut.
Performanța ridicată este susținută de procesorul AMD Ryzen™ AI 9 465 cu NPU de 50 TOPS, care accelerează aplicațiile de productivitate și creație, de la Microsoft 365 până la întreaga suită creativă Adobe, integrând funcțiile AI într-o experiență fluidă și familiară.
Alege noul ASUS Zenbook S16 (UM5606) și te bucuri de putere fără compromisuri, datorită sistemului de răcire avansat și silențios, creat pentru a menține un mediu de lucru confortabil și lipsit de distrageri.
ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406): Zenbook redefinit cu AI
Modelul ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) păstrează filosofia Zenbook - subțire, ușor, elegant - dar ascunde o putere impresionantă datorită procesorului AMD Ryzen™ AI 7 445. Acesta permite rularea continuă a instrumentelor AI la performanță maximă, susținut de o baterie care oferă peste 25 de ore de utilizare departe de priză.
Creatorii aflați mereu în mișcare vor aprecia portabilitatea sa excepțională oferită de noul ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406): doar 1.2 kg greutate și 14.9 mm grosime, fără a renunța la conectivitate completă, difuzoare super-liniare puternice și un ecran OLED de 14 inch cu tehnologie ASUS OLED pentru imagini spectaculoase.
Protecție completă, indiferent de situație
Fiecare dintre modelele prezentate oferă siguranță deplină datorită compatibilității cu standardul militar MIL‑STD 810H, cel mai exigent test de rezistentă pentru laptopuri. Acesta include 12 metode și 26 de proceduri care certifică rezistența la șocuri, vibrații, temperaturi extreme, altitudine, radiații solare, umiditate sau expunere la praf și nisip.
Pentru protecție suplimentară, ASUS Perfect Warranty acoperă accidente precum căderi, lovituri, contact cu lichide, supraîncărcări electrice sau spargeri accidentale - fără costuri suplimentare pentru tine. Tot ce trebuie să faci este să te înregistrezi ca membru ASUS și să înscrii produsul în termen de 90 de zile de la achiziție.