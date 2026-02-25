(P) Descoperă performanța AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noua generație de laptopuri ASUS Copilot+ PC

ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306): creat pentru exploratori

Noul ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) este rezultatul colaborării dintre ASUS și GoPro, un parteneriat construit pentru a susține creatorii care surprind lumea în mișcare.

Designul său inspirat de estetica GoPro - finisaj metalic negru și husă asortată - este gândit pentru cei care lucrează de oriunde și oricând. Formatul convertibil, cu balama ce permite rotirea completă a ecranului la 360°, îl transformă într-un companion ideal pentru orice tip de aventură.

Configurația laptopului ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) este optimizată pentru fluxuri creative complexe, fiind echipat cu procesorul AMD Ryzen™ AI Max+ 395 cu NPU de 50 TOPS și grafică profesională, completate de 128 GB memorie LPDDR5X ce funcționează la 8000 MHz. Arhitectura unificată permite distribuirea inteligentă a resurselor între sarcini grafice solicitante și procese accelerate de AI.

Laptopurile ASUS din seria ProArt sunt alegerea perfectă pentru creatorii GoPro, oferind instrumente puternice pentru captura, editare și producție de conținut. Cei care achiziționează acest model primesc un abonament GoPro Premium+ gratuit timp de 12 luni, care include încărcare automată în cloud, spațiu nelimitat pentru materialele GoPro, clipuri generate automat cu momentele esențiale, reduceri de până la 50% la accesorii în site-ul GoPro.com, streaming live și multe altele.

Și alte modele ASUS sunt eligibile pentru abonamente GoPro Premium+ pe o perioadă de 6 sau 3 luni. Poți afla toate detaliile despre această promoție direct din pagina dedicată parteneriatului ASUS GoPro.