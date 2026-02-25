(P) Descoperă performanța AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noua generație de laptopuri ASUS Copilot+ PC

(P) Descoperă performanța AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noua generație de laptopuri ASUS Copilot+ PC Advertoriale
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cele mai recente generații de laptopuri ASUS ProArt și Zenbook aduc împreună aplicațiile exclusive ASUS AI și puterea procesoarelor AMD Ryzen™ AI 400 Series, formând cel mai avansat ecosistem Copilot+ PC creat pentru profesioniști, creatori și utilizatorii care vor un dispozitiv rapid, inteligent și gata pentru orice situație.

TAGS:
Din articol

ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306): creat pentru exploratori

Noul ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) este rezultatul colaborării dintre ASUS și GoPro, un parteneriat construit pentru a susține creatorii care surprind lumea în mișcare.

Designul său inspirat de estetica GoPro - finisaj metalic negru și husă asortată - este gândit pentru cei care lucrează de oriunde și oricând. Formatul convertibil, cu balama ce permite rotirea completă a ecranului la 360°, îl transformă într-un companion ideal pentru orice tip de aventură.

Configurația laptopului ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) este optimizată pentru fluxuri creative complexe, fiind echipat cu procesorul AMD Ryzen™ AI Max+ 395 cu NPU de 50 TOPS și grafică profesională, completate de 128 GB memorie LPDDR5X ce funcționează la 8000 MHz. Arhitectura unificată permite distribuirea inteligentă a resurselor între sarcini grafice solicitante și procese accelerate de AI.

Laptopurile ASUS din seria ProArt sunt alegerea perfectă pentru creatorii GoPro, oferind instrumente puternice pentru captura, editare și producție de conținut. Cei care achiziționează acest model primesc un abonament GoPro Premium+ gratuit timp de 12 luni, care include încărcare automată în cloud, spațiu nelimitat pentru materialele GoPro, clipuri generate automat cu momentele esențiale, reduceri de până la 50% la accesorii în site-ul GoPro.com, streaming live și multe altele.

Și alte modele ASUS sunt eligibile pentru abonamente GoPro Premium+ pe o perioadă de 6 sau 3 luni. Poți afla toate detaliile despre această promoție direct din pagina dedicată parteneriatului ASUS GoPro.

ASUS Zenbook S16 (UM5606): eleganță modernă cu Ceraluminum

Noul model ASUS Zenbook S16 (UM5606) combină performanța profesională cu un design rafinat, realizat integral din metal, având un capac ușor și rezistent confecționat din Ceraluminum. Cu o grosime de doar 1.1 cm, șasiul este cu 30% mai ușor și de trei ori mai rezistent la uzură, zgârieturi și șocuri, fiind totodată mult mai simplu de întreținut.

Performanța ridicată este susținută de procesorul AMD Ryzen™ AI 9 465 cu NPU de 50 TOPS, care accelerează aplicațiile de productivitate și creație, de la Microsoft 365 până la întreaga suită creativă Adobe, integrând funcțiile AI într-o experiență fluidă și familiară.

Alege noul ASUS Zenbook S16 (UM5606) și te bucuri de putere fără compromisuri, datorită sistemului de răcire avansat și silențios, creat pentru a menține un mediu de lucru confortabil și lipsit de distrageri.

ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406): Zenbook redefinit cu AI

Modelul ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) păstrează filosofia Zenbook - subțire, ușor, elegant - dar ascunde o putere impresionantă datorită procesorului AMD Ryzen™ AI 7 445. Acesta permite rularea continuă a instrumentelor AI la performanță maximă, susținut de o baterie care oferă peste 25 de ore de utilizare departe de priză.

Creatorii aflați mereu în mișcare vor aprecia portabilitatea sa excepțională oferită de noul ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406): doar 1.2 kg greutate și 14.9 mm grosime, fără a renunța la conectivitate completă, difuzoare super-liniare puternice și un ecran OLED de 14 inch cu tehnologie ASUS OLED pentru imagini spectaculoase.

Protecție completă, indiferent de situație

Fiecare dintre modelele prezentate oferă siguranță deplină datorită compatibilității cu standardul militar MIL‑STD 810H, cel mai exigent test de rezistentă pentru laptopuri. Acesta include 12 metode și 26 de proceduri care certifică rezistența la șocuri, vibrații, temperaturi extreme, altitudine, radiații solare, umiditate sau expunere la praf și nisip.

Pentru protecție suplimentară, ASUS Perfect Warranty acoperă accidente precum căderi, lovituri, contact cu lichide, supraîncărcări electrice sau spargeri accidentale - fără costuri suplimentare pentru tine. Tot ce trebuie să faci este să te înregistrezi ca membru ASUS și să înscrii produsul în termen de 90 de zile de la achiziție.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
ULTIMELE STIRI
Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”
Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
„Crema” e în Dubai. Federer l-a urmărit pe Wawrinka obținând o nouă victorie istorică în tenis
„Crema” e în Dubai. Federer l-a urmărit pe Wawrinka obținând o nouă victorie istorică în tenis
”Vrem Steaua în A”! Suporterii din Ghencea au reacționat după cele două variante prezentate de ministrul Apărării
”Vrem Steaua în A”! Suporterii din Ghencea au reacționat după cele două variante prezentate de ministrul Apărării
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt



Recomandarile redactiei
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!
„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"
Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”
Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”
CITESTE SI
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

stirileprotv Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

stirileprotv Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

stirileprotv Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!