GALERIE FOTO | Frumosul Derby. „The Battle of the WAGS”, meciul dintre cele mai frumoase iubite si sotii ale celor de la CFR Cluj si FCSB

Cine ar cuceri inimile fanilor intr-un meci 5 la 5, intre jumatatile frumoase ale jucatorilor de la FCSB si CFR Cluj?

Pe langa faptul ca sunt considerati cei mai buni fotbalisti din Liga 1, jucatorii de la CFR Cluj si FCSB au si unele dintre cele mai frumoase iubite si sotii dintre jucatorii din prima liga. Daca, pe teren, partidele dintre cele doua echipe sunt foarte echilibrate si se termina, cele mai multe ori, la egalitate, la fel de incins ar fi si un meci intre jumatatile lor, fiecare avand atuuri fizice de invidiat. Fotbalistii celor doua echipe pot fi mandri de iubitele si sotiile lor, fermecatoare domnisoare si doamne cu alura mediteraneana, balcanica, baltica sau est-europeana.

De o parte sunt „clujencele” Irina Deaconescu (iubita lui Cristi Manea), Neringa Arlauskiene (sotia lui Giedrius Arlaskis), Medeea Mititean (iubita lui Adrian Rus), Ana Maria (sotia lui George Tucudean) si Gabriela Sandomierska (sotia lui Grzegorz Sandomierski), iar de cealalta parte se afla „bucurestencele” Bianca Tirsin (iubita lui Adi Petre), Medeea Turcescu (iubita lui Florin Tanase), Madalina (iubita lui Adi Popa), Alexandra Grigorita (iubita lui Dennis Man) si Ioana Timofeciuc (iubita lui Florinel Coman). Cu titluri de regine ale frumusetii in palmares, prezente pe retelele de socializare si active in viata mondena sau, dimpotriva, discrete in viata de zi cu zi, ele sunt niste prezente incantatoare in vietile fotbalistilor.