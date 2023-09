"Eu i-aș da afară!". Cei doi jucători de la Farul Constanța, puși la zid de Viorel Moldovan și Florin Răducioiu

Craiovenii au deschis scorul în minutul 18, prin Van Durmen, care a primit o centrare de la Compagnucci. Oaspeţii nu au avut replică, iar oltenii şi-au majorat avantajul în minutul 45+1, când Aurelian Chiţu i-a pasat lui Dragoş Albu, care a înscris stabilind scorul pauzei.

Farul Constanța a continuat jocul slab şi în partea secundă, lucru de care au profitat adversarii. Mai întâi a înscris Baeten, din pasa lui Aurelian Chiţu, în minutul 57, pentru ca Bauza să stabilească scorul final în minutul 80.

Jucătorii lui Farul Constanța, criticați de Viorel Moldovan și Florin Răducioiu

"Mai bine să nu vedem fazele! Eu, aşa prostii, nu am văzut niciodată la Farul! Eu, aşa ceva, nu am văzut! Boli, Popescu, uşurinţa cu care sunt depăşiţi, pasivitatea. Şi la golul de 3-0... Chiţu face ce vrea cu Popescu, Boli merge pe teren, pur şi simplu! Nici măcar nu trăieşte acţiunea, e ceva incredibil.

O lene în fizic, e ceva incredibil! Băi, nu ştiu, ciudată atitudine. Eu i-aş da afară! Nu poţi să faci asta, nu e prima dată când se întâmplă", a declarat Viorel Moldovan, potrivit Prima Sport.

"Am observat asta din primele minute, unul din punctele slabe ale lui Hagi a fost format din cuplul fundaşilor centrali azi. Au fost dezastruoşi din punctul de vedere al plasamentului! Vă daţi seama la ce nivel sunt fundaşii lui Hagi? Anul trecut nu făceau asta! Are de muncă Gică în acest an. Trebuie să redreseze echipa", a adăugat Florin Răducioiu.