ULUITOR | Un titular de la CFR Cluj si-a agresat sotia si a fost prins baut la volan in plina pandemie! A ramas fara permis si risca un dosar penal! Ce s-a intamplat

Gest incredibil al lui Vinicius in plina pandemie de coronavirus.

Fundasul celor de la CFR Cluj, Paolo Vinicius (35 de ani) si-a agresat sotia vineri noaptea. Potvit Fanatik, femeia a cerut ajutor prin intermediul apelului la 112, iar un echipaj de Politie a venit la domiciliul jucatorului brazilian.

Pana ca politia sa ajunga la domiciliul acestuia, Vinicius s-a urcat baut la volan, si a plecat de acasa. Potrivit sursei citate, fotbalistul a fost prins cateva ore mai tarziu intr-un alt cartier din Cluj, iar testarea cu aparatul etilotest a stabilit ca Vinicius avea o alcoolemie de 0,3mg/l in aerul expirat. Acesta a ramas fara permisul de conduere si risca un dosar penal pentru violenta in familie.

"La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 02.40, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 3 Politie au fost sesizati despre faptul ca, intr-un apartament dintr-un imobil situat pe raza cartierului Gheorgheni are loc un conflict.

La fata locului, politistii au identificat o femeie de 34 de ani, care a relatat ca, in cursul serii, in urma unor discutii in contradictoriu intre aceasta si sotul sau, ar fi fost agresata fizic. A fost solicitat un echipaj medical, femeia fiind trasportata la o unitate medicala, in vederea acordarii îngrijirilor medicale. Femeia a refuzat emiterea unui Ordin de protectie provizoriu.

Politistii nu l-au gasit pe barbatul de 35 de ani la fata locului, motiv pentru care, au procedat la cautarea acestuia, fiind identificat pe strada Detunata din municipiul Cluj-Napoca, a fost testat cu aparatul etilotest, reiesind o alcoolemie de peste 0.30 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiindu-i retinut permisul de conducere. In cauza, politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de violenta in familie, fapta prevazuta si pedepsita de Codul penal", este comunicatul politiei din Cluj-Napoca.