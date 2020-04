Andrei Burca a refuzat FCSB in ultimul moment, desi avea oferta pe masa de la Becali! "N-am mai tinut cont de nimic" De ce a tinut neaparat sa mearga la CFR Cluj

Fundasul CFR-ului a fost la un pas sa mearga la FCSB.

Andrei Burca a ajuns in aceasta vara la ardeleni, dupa ce a evoluat 3 ani la Botosani. Fundasul roman a dezvaluit ca avut o oferta si de la FCSB, dar a refuzat-o imediat, dorinta lui cea mai mare fiind sa fie antrenat de catre Dan Petrescu.

"In seara in care am primit oferta de la CFR, domnul Iftime mi-a spus ca s-ar putea sa aiba o oferta mai buna pentru mine (n.r.: de la FCSB), dar n-am mai asteptat si n-am tinut cont, pentru ca am vrut sa lucrez cu domnul Petrescu si cu acest colectiv de jucatori. Am vrut neaparat sa fiu antrenat de dansul, ca sa progresez. Stiu ca Dan Petrescu a ajutat multi jucatori, care au juns si in echipa nationala. Stiu ca e o rampa de lansare pentru mine sa lucrez cu el, iar in acest am ma intereseaza sa invat, de asta am ales CFR Cluj", a spus Burca, la DigiSport.

De asemenea, fundasul in varsta de 26 de ani spune ca ar fi sperat la un transfer in strainatate in vara acestui an, insa avand in vedere situatia mondiala, vrea doar ca toata lumea sa fie sanatoasa si totul sa treaca cat mai repede.

"Eu imi doream acum, in vara, sa prind un transfer sau cel tarziu in iarna. Sa vedem cum vom trece de aceasta pandemie... Ma gandesc acum doar ca toti oamenii sa fie sanatosi si sa ne revenim cu totii din punct de vedere financiar", a incheiat jucatorul CFR-ului.