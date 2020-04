Alibec si Budescu, la pachet la CFR Cluj?! "Eu asta cred ca si-ar dori." Colegul lor din atacul Astrei dezvaluie dorintele fotbalistilor

Fotbalistii Astrei isi cauta echipe dupa ce patronul Ioan Niculae i-a anuntat ca nu le mai plateste salariile.

La Astra, Niculae nu mai da bani, iar Alibec si Budescu isi cauta echipe. O posibila destinatie pentru cei doi ar fi campioana romaniei:

"I-as lua pe amandoi la CFR" ,spune Petrescu.

Alibec si Budescu au fost parteneri la FCSB.

"Alibec cred ca si-ar dori un transfer afara, nu stiu daca s-ar intoarce la FCSB, iar Budi, la cat talent are, poate sa mearga la orice echipa din Liga 1. Eu am vrut si acum in iarna sa merg sa joc la Rapid, doar ca nu a fost posibil", a spus Alexandru Ionita, colegul celor doi de la Astra.