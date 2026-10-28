Aymen Boutoutaou l-a impresionat pe fostul internațional Gică Mihali după prestația din derby-ul cu Rapid, în care a reușit o „dublă” în victoria roș-albaștrilor, scor 4-1.

Francezul a intrat la pauză, când Rapid conducea cu 1-0, și a schimbat cursul partidei. Pe lângă cele două goluri, Boutoutaou a pasat decisiv și la reușita lui Joao Paulo.

Gică Mihali: „Nu știu cum îl țineau pe bancă!”

Mijlocașul a ajuns la FCSB în vară, de la Sochaux, pentru aproximativ 1,3 milioane de euro, însă inițial nu a intrat în planurile lui Gigi Becali. Gică Mihali se întreabă de ce acesta a primit atât de puține șanse până acum.

„Boutoutaou și-a arătat calitatea din start, nu știu cum îl țineau cei de la FCSB pe bancă. E foarte rapid, se descurcă repede pe spații mici, iar FCSB este o echipă care atacă mereu. Toate echipele se apără cu ei. De astfel de jucători ai nevoie, care gândesc repede. Era mereu scos la pauză, probabil și el a fost descumpănit puțin”, a declarat Mihali la Sport Total FM.

Cotat la 800.000 de euro, Boutoutaou a bifat momentan 13 partide pentru FCSB, a marcat patru goluri și a livrat o pasă decisivă.