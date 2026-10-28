Coman, cale deschisă spre FCSB! Presa din Qatar a făcut marele anunț: „Pleacă!“

Când Florinel Coman a părăsit Superliga noastră, în vara anului 2024, Ladislau Bölöni (73 de ani), care rar face referiri la jucătorii din campionatul intern, s-a arătat nedumerit că starul FCSB-ului s-a dus în Qatar, la Al-Gharafa.

„Am citit această știre puțin deranjantă. Eu așa cred, că acest băiat merită mai mult, un fotbal mai bun. Acest băiat ar merita un club european. De ce nu ajunge acolo? Nu știu“, a spus Bölöni, în 2024. Între timp, probabil, și fostul selecționer s-a lămurit de ce a ajuns Coman în Qatar Stars League. Pentru că, în momentul în care Al-Gharafa l-a împrumutat la Cagliari, în Serie A, între februarie – mai 2025, Florinel s-a „lipit“ de bancă: 258 de minute, într-o jumătate de sezon! Și drama lui Coman e că nici la Al-Gharafa n-a rupt gura târgului. Din contră!

Presa arabă îl pune pe Coman pe lista plecărilor

În primele sale două sezoane, în Qatar Stars League, fostul star al FCSB-ului a jucat puțin, dar s-a consolat cu faptul că Al-Gharafa a avut rezultate decente pe plan local. În campania actuală însă, s-a dus și această consolare a lui Florinel! Pentru că Al-Gharafa traversează o perioadă catastrofală, de-a dreptul!

De la startul acestui sezon, formația din Doha a disputat 11 partide, în toate competițiile: 2 victorii, 3 remize, 6 înfrângeri, golaveraj 15-21! Cu aceste cifre, Al-Gharafa a fost eliminată din cupă, a ajuns la retrogradare în campionat (locul 10 din 12) și pe penultimul loc în Champions League (15 din 16).

Analizând această prăbușire șocantă a echipei, care e printre formațiile importante din Qatar Stars League, presa arabă a anunțat că acest sezon e ultimul la Al-Gharafa pentru mulți dintre cei care au contribuit la actuala situație. Printre ei, Florinel Coman.

„Antrenorul Pedro Martins și-a epuizat creditul, aproape în totalitate. A vorbit despre o îmbunătățire a jocului, după partida de luni, în Champions League, dar Al-Gharafa a pierdut din nou. Meciul din campionat cu Qatar SC, programat pentru vineri, poate pecetlui soarta portughezului care e pe banca lui Al-Gharafa din 2022“, a fost primul capitol din analiza dedicată situației de la Al-Gharafa.

Mai departe, articolul a făcut referire la situația fotbaliștilor din lot. Iar aici, Coman a fost pus pe lista plecărilor.

„În lotul actual, sunt mulți jucători care au dezamăgit și alții ale căror contracte expiră în vară. În această a doua categorie, sunt stranierii Holgate, Coman și Hyun-soo Jang. Toți vor pleca, pentru că nu le vor fi prelungite contractele. Sunt șanse ca Al-Gharafa să renunțe și la Yacine Brahimi care, la 36 de ani, nu mai are randamentul din sezoanele anterioare“, a notat presa din Qatar.