Jucătorul taxat de Ilie Dumitrescu după egalul dintre FCSB și Farul! Un singur remarcat

La finalul partidei, Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Aymen Boutoutaou (25 de ani) pentru evoluția de pe „Arcul de Triumf”, punctând faptul că fotbalistul nu aduce plusul de care echipa are nevoie în momentul de față.

Deși nemulțumit de jocul etalat de echipa lui Marius Baciu, „Mister” a remarcat un jucător din tabăra roș-albaștrilor.

"Boutoutaou l-am văzut într-un meci extremă, acum mai mult inter. În momentul de față, nu aduce plusul ăla evident. În momentul în care plătești un milion și ceva...

Nu contează ce anunți (n.r. FCSB l-a prezentat drept cel mai bun străin din România), contează cât ai plătit. Când îi dai și poate cel mai bun salariu din lot, din informațiile pe care le avem și noi, trebuie să-ți facă diferența.

Momentan, ne aducem aminte cum a marcat golul cu Auda, Stoian a făcut toată acțiunea pentru el. Ori nu e la cel mai bun nivel fizic...