Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

Nicolae Stanciu a semnat! Decizia luată de căpitanul naționalei

Contractul lui Nicolae Stanciu cu Dalian Yingbo este scadent în iarna acestui an, moment în care campionatul din China ajunge la final. În ultima perioadă s-a discutat mult despre o repatriere a mijlocașului, atât U Cluj, cât și FCSB fiind interesate de serviciile sale.

Formația pregătită de Cristiano Bergodi a avut prioritate, deoarece Nicolae Stanciu și-a dorit să fie mai aproape de casă, în condițiile în care mijlocașul e originar din Alba Iulia.

Ei bine, telenovela ar fi ajuns la sfârșit. Digi Sport notează faptul că Nicolae Stanciu s-a decis și a semnat o înțelegere cu U Cluj, contractul fiind valabil pentru o perioadă de un an și jumătate.