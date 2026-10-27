Partida Corvinul - Rapid, din runda a doua a grupei A din Cupa României, va avea loc marți, de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

De cealaltă parte, Rapid vine după înfrângerea cu 4-1 în fața lui FCSB din runda trecută de Superliga, iar în Grupa A din Cupa României se află pe locul doi cu trei puncte, după victoria cu Poli Timișoara, scor 2-0.

Corvinul se află pe locul trei în Grupa A din Cupa României, în urma victoriei cu 1-0 în fața lui FC Botoșani din prima rundă. Hunedorenii vin după înfrângerea clară din campionat de vineri, scor 0-3, pe teren propriu cu ”U” Cluj.

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Victor Angelescu, detalii despre situația contractelor de la Rapid

Omul de afaceri a dezvăluit că Olimpiu Moruțan, Constantin Grameni și Lars Kramer și-au prelungit contractele până în vara anului 2028.

De asemenea, potrivit lui Angelescu, se poartă negocieri cu Alexandru Dobre, Marian Aioani, Alexandru Pașcanu și Răzvan Onea.

„Nu sunt probleme. Cu unii jucători am încheiat negocierile şi au prelungit. Da, Moruţan, Kramer şi Grameni au prelungit (n.r. – aveau contract până în vară cu opţiunea clubului de prelungire). Pe încă un an, până în 2028. Eu vorbesc despre ei, dar mai sunt şi jucători cu contracte pe trei, patru ani.

Mai sunt patru jucători cu care suntem în negocieri: Dobre, Aioani, Paşcanu şi Onea. Nu intru în detalii, că sunt negocieri şi vedem la final. Când negociezi nu e normal să anunţăm în presă dacă e mult sau puţin. Vedem dacă ne înţelegem pentru ca Dobre să fie ok şi clubul să fie ok. Nu vorbesc doar de Dobre, ci despre toţi cei patru jucători. Da, toţi terminau în vară.

Lui Dobre i s-a mai prelungit contractul o dată, acum un an. Depinde de la caz la caz. Onea e de mult timp la noi, eu cred că va prelungi şi ştiu că va prelungi”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Cu 27 de puncte în 13 etape, Rapid ocupă locul trei în Superliga României.