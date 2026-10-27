Craiova rămâne fără Al-Hamlawi: anunțul arabilor

Statutul de om de bază în echipa națională a Palestinei, la care a ajuns Assad Al-Hamlawi după partidele din septembrie și octombrie, crește cota atacantului, dar creează și o problemă pentru Universitatea Craiova.

Astăzi, în ziua în care Al-Hamlawi a împlinit 26 de ani, Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a publicat programul detaliat al meciurilor din cadrul Cupei Asiei 2027 (7 ianuarie, 5 februarie, Arabia Saudită). Iar aici, în meciul de deschidere al turneului continental, pe teren se va afla și vârful Craiovei, Assad Al-Hamlawi. Pentru că Palestina va avea onoarea de a întâlni Arabia Saudită, la Riad, în singura partidă programată pentru data de 7 ianuarie. Meciul de deschidere va fi găzduit de „King Fahd Sports City Stadium“, cu o capacitate de peste 58,000 de locuri.

Ulterior, după această confruntare cu reprezentativa țării gazde, Al-Hamlawi și colegii săi vor evolua în partidele din cadrul grupei A, după următorul program:

*12 ianuarie (Aramco Stadium, Khobar): Palestina – Kuweit

*17 ianuarie (King Saud University Stadium, Riad): Oman – Palestina

După terminarea meciurilor din faza grupelor, primele două clasate, plus cele mai bune patru echipe de pe locurile trei, vor avansa, în optimi. Potrivit anunțului făcut de Confederația Asiatică de Fotbal, prima fază eliminatorie se va juca, în perioada 22-24 ianuarie. Ceea ce înseamnă că, în cazul foarte probabil în care naționala Palestinei va trece de grupe, Al-Hamlawi va lipsi pentru o perioadă și mai mare de la Craiova.

Cupa Asiei, amânarea rămâne o posibilitate

Programul pe care AFC l-a publicat acum poate fi aruncat la coșul de gunoi, la propriu și la figurat, în funcție de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Aici, Arabia Saudită, gazda Cupei Asiei, e deja ținta atacurilor rebelilor houthi din Yemen. Iar în următoarele zile, se așteaptă ca bombardamentele coordonate de SUA și Israel să fie reluate în Iran.

În acest context, deja au fost afectate o mulțime de evenimente sportive din Asia. Spre exemplu, WTA Finals, sau Turneul Campioanelor, a fost mutat din Riad (Arabia Saudită), la Indian Wells (SUA, California). Această întrecere e programată pentru 8-15 noiembrie. Până atunci, focurile războiului pot cuprinde și mai mult Orientul Mijlociu.

În cazul foarte probabil în care tensiunile din regiune vor lua amploare, Cupa Asiei din 2027 se va amâna pentru 2028. Ar fi o veste excelentă pentru Universitatea Craiova, care ar scăpa de calvarul pierderii lui Assad Al-Hamlawi, pentru aproape o lună, la începutul anului viitor.