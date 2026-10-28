Alina Peşu se va afla la centru în partida Manchester City – PSG din faza principală a Ligii Campionilor la fotbal feminin.

Din brigada 100% românească mai fac parte asistenţii Daniela Constantinescu, Bianca Florea şi al patrulea oficial Roxana Recorean.

Brigadă 100% românească în Champions League!

În camera VAR se vor afla Radu Petrescu şi Cristina Trandafir.

Partida din etapa 3 a fazei principale a UEFA Women's Champions League este programată joi, 29 octombrie, cu începere de la ora 22:00.

După primele două runde, Man. City are 2 puncte şi este pe locul 11 din 18, în timp ce PSG, cu 4 puncte, se află pe locul 3.

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