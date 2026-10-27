Este bine cunoscut faptul că CFR Cluj trece printr-o perioadă complicată. Formația din Gruia a intrat în insolvență la începutul acestui sezon, la scurt timp după ce Marius Șumudică a fost instalat pe banca tehnică.

Neluțu Varga, reacție vehementă după ce Marius Șumudică ar fi decis să plece de la CFR

De la momentul instalării lui Marius Șumudică, evoluțiile au fost oscilante. CFR Cluj s-a dovedit a fi o „nucă tare” în partidele disputate pe teren propriu, însă în deplasare echipa a suferit. În ultima etapă din SuperLiga, ardelenii au fost extrem de aproape de a face surpriza. Deși conduceau cu 2-0 în minutul 75, elevii lui „Șumi” s-au văzut egalați, Dinamo punctând în minutele 78 și 81.

După remiza din Gruia, Marius Șumudică s-ar fi decis să părăsească formația la începutul anului 2027. GSP a notat că tehnicianul ar fi convins că, în condițiile problemelor financiare și sportive, nu mai are posibilitatea să redreseze clubul. Mai mult decât atât, „Șumi” și-ar fi înștiințat deja staff-ul că ar fi dispus să preia o nouă echipă în luna ianuarie.

Patronul ardelenilor, Neluțu Varga, s-a arătat surprins total în momentul în care a auzit acest scenariu. Omul de afaceri susține că cele speculate sunt „niște prostii” și e convins că ar fi aflat de intențiile lui Marius Șumudică, asta dacă ar fi fost adevărate.

„Sunt niște prostii! De unde vin prostiile astea? Nu se pune problema să plece. Mă gândesc că, dacă era ceva adevărat, aș fi aflat și eu. Nu? Sunt numai prostii. Vorbim mereu și avem o relație bună. Acum două zile am vorbit ultima dată și era foarte implicat și dornic să facă treabă”, a spus Ioan Varga, potrivit Prosport.