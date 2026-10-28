Vineri, Alanyaspor a pierdut în campionat contra celor de la Kocaelispor, scor 1-2. Ianis Hagi a fost titular, însă a fost înlocuit la pauză, după o prestație modestă. "Dacă aș fi putut, aș fi schimbat 10 jucători la pauză", spunea Joao Pereira, după meci, foarte deranjat de prestația elevilor săi din prima jumătate.

Ianis Hagi a jucat o repriză în Cupa Turciei

Marți seară, Alanyaspor a jucat în Cupa Turciei contra formației 12 Bingöl Spor, din liga a treia, și s-a impus clar, scor 4-1. La această partidă, antrenorul Joao Pereira a decis să schimbe întreaga echipă de start din meciul de campionat.

Alanyaspor a rezolvat rapid partida, în minutul 6 fiind deja 2-0 după golurile lui Ui-Jo Hwang și Omar Ben Ali.

Ianis Hagi a fost introdus în startul reprizei secunde, însă nu a reușit să se remarce pe faza ofensivă. Decarul de la Alanyaspor a văzut un cartonaș galben în minutul 63, după un fault.

Formația din liga a treia a redus din handicap în minutul 65, prin Saran Barka, însă Alanyaspor a mai înscris de două ori în ultimul sfert de oră, prin Bikoue și Yusuf Ozdemir.

După meci, antrenorul Joao Pereira a recunoscut că jocul echipei sale nu a fost extraordinar, chiar dacă Alanyaspor a învins cu 4-1, un posibil motiv fiind modificarea integrală a primului 11.

"Nu sunt prea multe de spus, sincer. Astăzi eram obligați să câștigăm și am făcut-o. Am învins cu 4-1. În anumite momente puteam marca cinci sau șase goluri, dar au fost și momente în care scorul putea deveni 2-2.

Nu a fost un meci perfect pentru noi, dar trebuie să înțelegem un lucru: astăzi am schimbat toți cei 11 titulari. Asta poate afecta cursivitatea jocului. Au evoluat jucători care nu primesc prea multe minute. Se antrenează împreună, dar astăzi s-au aflat simultan pe teren fotbaliști care nu joacă de obicei împreună în meciuri. Chiar și în aceste condiții, trebuia să câștigăm. Am câștigat și ne-am calificat în turul următor", a spus Joao Pereira, citat de Ajansspor.

VIDEO Rezumat Alanyaspor - 12 Bingöl Spor 4-1, în Cupa Turciei