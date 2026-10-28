Cum s-a votat la Balonul de Aur 2026: țările în care Kane n-a prins nici top 5, iar Yamal nu a existat: "Recunosc că am greșit!"

Kane, care a devenit primul englez câștigător al Balonului de Aur după o pauză de 25 de ani, a fost urmat pe podium de Kylian Mbappe și Lamine Yamal.
În Croația, Karry Kane a fost abia pe locul 6 la Balonul de Aur, iar Yamal nu a existat!
France Football va publica sâmbătă modul în care au votat jurnaliștii din toate țările la Balonul de Aur. Până atunci, câțiva reprezentați ai presei și-au anunțat deja preferințele după gala de la Londra.
Un vot interesant a venit din Croația. Zdravko Reić, jurnalist care votează la Balonul de Aur încă din anul 1992, a spus că a greșit în momentul în care l-a plasat pe Harry Kane abia pe locul 6 în topul preferințelor sale.
Interesant este că Lamine Yamal, al treilea din ierarhia finală, nu a prins nici măcar top 10 în Croația. Zdravko Reić și-a motivat alegerea într-un interviu citat de TPortal, iar în cazul lui Kane a recunoscut că a greșit.
"Eu pornesc de la ideea că 2026 a fost anul Cupei Mondiale. Prin urmare, rezultatele și prestațiile jucătorilor la acel turneu au fost decisive în votul meu. În rest, Liga Campionilor și toate celelalte competiții, trec în plan secund. Așa văd eu lucrurile.
Știu că vor exista controverse. Pe Yamal nu l-am inclus pe listă pentru că a venit accidentat la Mondial, nu a jucat prea mult, iar contribuția lui, comparativ cu a celorlalți jucători ai naționalei Spaniei, a fost minimă sau neglijabilă. A avut un rol minor în victoriile Spaniei la Mondial.
Sunt mulți jucători care au evoluat foarte bine pe întreaga perioadă luată în calcul, dar cele mai importante meciuri, cele cu cea mai mare presiune și în care sunt în joc cei mai mulți bani, sunt cele de la Campionatul Mondial. Acesta este apogeul. Asta a fost întotdeauna poziția mea.
În cazul lui Harry Kane, trebuie să recunosc acum că a fost o greșeală. Am greșit că l-am clasat atât de jos", a spus Reić.
Cum a votat Croația la Balonul de Aur 2026
- Rodri
- Erling Haaland
- Lionel Messi
- Ferran Torres
- Kylian Mbappe
- Harry Kane
- Pau Cubarsí
- Vitinha
- Ousmane Dembele
- Jude Bellingham
În Albania, Kane a fost pe 7, iar Yamal pe 1
O altă țară care și-a dezvăluit deja voturile de la Balonul de Aur a fost Albania. Besnik Dizdari a surprins și el prin clasarea lui Harry Kane abia pe locul 7.
Favoritul Albaniei la Balonul de Aur a fost Lamine Yamal. Starul Barcelonei a fost urmat pe podium de Rodri și Ousmane Dembele, potrivit Voxnews.
Cum a votat Albania la Balonul de Aur 2026
- Lamine Yamal
- Rodri
- Ousmane Dembélé
- Kylian Mbappé
- Erling Haaland
- Lionel Messi
- Harry Kane
- Achraf Hakimi
- Khvicha Kvaratskhelia
- Fabian Ruiz
Rodri și Messi, primii din Vietnam
În Vietnam, la fel ca în Croația, jurnalistul Trương Anh Ngọc i-a oferit cele mai multe puncte spaniolului Rodri. În topul preferințelor sale, actualul jucător al Barcelonei a fost urmat de Lionel Messi și Harry Kane, în timp ce Yamal și Mbappe au fost abia pe 4, respectiv 5.
"Am fost unul dintre cei 100 de jurnaliști aleși să voteze, dar nu l-am pus pe Kane pe primul loc, ci pe al treilea, cu 10 puncte, în urma lui Lionel Messi, al doilea pe buletinul meu, cu 12 puncte, și a lui Rodri, primul, cu 15 puncte.
Explicația este simplă: numărul golurilor lui Kane și impactul său asupra lui Bayern München și a naționalei Angliei în sezonul 2025/2026 sunt cu adevărat impresionante. Însă, într-un an de Campionat Mondial, cel mai mare eveniment fotbalistic de pe planetă, i-am ales pe Rodri și Messi pentru ceea ce au realizat în America de Nord în vara lui 2026.
Așadar, am pus accent pe importanța Campionatului Mondial și pe contribuția individuală a jucătorilor din echipele care au avut succes, mai degrabă decât pe numărul golurilor marcate", a spus vietnamezul care a votat la Balonul de Aur, potrivit thethaovanhoa.vn.
Cum a votat Vietnam la Balonul de Aur 2026
- Rodri
- Lionel Messi
- Harry Kane
- Lamine Yamal
- Kylian Mbappe
- Khvitcha Kvaratshkelia
- Ousmane Dembele
- Erling Haaland
- Jude Bellingham
- Ferran Torres
Kane n-a prins podiumul nici în Italia
Paolo Condò, reprezentantul Italiei la Balonul de Aur, nu l-a ales nici el pe Harry Kane printre cei mai buni fotbaliști ai anului.
Într-un interviu pentru Corriere della Serra, Condò a explicat de ce i-a oferit cele mai multe puncte lui Kylian Mbappe: "L-am ales pe Mbappe în speranța de a alunga perspectiva ca un asemenea campion să se retragă fără să fi câștigat vreodată Balonul de Aur".
După Mbappe, reprezentantul Italiei i-a plasat pe Rodri și Khvicha Kvaratskhelia. În cazul georgianului, Condò a explicat: "Jucătorii care nu au o echipă națională pe măsura valorii lor pot câștiga Balonul de Aur doar în anii impari".
Cum a votat Italia la Balonul de Aur 2026
- 1. Kylian Mbappe
- 2. Rodri
- 3. Khvicha Kvaratskhelia
Pentru moment, italienii au dezvăluit doar podiumul ales de Paolo Condò, nu întregul top 10.