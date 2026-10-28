Cum s-a votat la Balonul de Aur 2026: țările în care Kane n-a prins nici top 5, iar Yamal nu a existat: "Recunosc că am greșit!"

Kane, care a devenit primul englez câștigător al Balonului de Aur după o pauză de 25 de ani, a fost urmat pe podium de Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

În Croația, Karry Kane a fost abia pe locul 6 la Balonul de Aur, iar Yamal nu a existat!

France Football va publica sâmbătă modul în care au votat jurnaliștii din toate țările la Balonul de Aur. Până atunci, câțiva reprezentați ai presei și-au anunțat deja preferințele după gala de la Londra.

Un vot interesant a venit din Croația. Zdravko Reić, jurnalist care votează la Balonul de Aur încă din anul 1992, a spus că a greșit în momentul în care l-a plasat pe Harry Kane abia pe locul 6 în topul preferințelor sale.

Interesant este că Lamine Yamal, al treilea din ierarhia finală, nu a prins nici măcar top 10 în Croația. Zdravko Reić și-a motivat alegerea într-un interviu citat de TPortal, iar în cazul lui Kane a recunoscut că a greșit.

"Eu pornesc de la ideea că 2026 a fost anul Cupei Mondiale. Prin urmare, rezultatele și prestațiile jucătorilor la acel turneu au fost decisive în votul meu. În rest, Liga Campionilor și toate celelalte competiții, trec în plan secund. Așa văd eu lucrurile.

Știu că vor exista controverse. Pe Yamal nu l-am inclus pe listă pentru că a venit accidentat la Mondial, nu a jucat prea mult, iar contribuția lui, comparativ cu a celorlalți jucători ai naționalei Spaniei, a fost minimă sau neglijabilă. A avut un rol minor în victoriile Spaniei la Mondial.

Sunt mulți jucători care au evoluat foarte bine pe întreaga perioadă luată în calcul, dar cele mai importante meciuri, cele cu cea mai mare presiune și în care sunt în joc cei mai mulți bani, sunt cele de la Campionatul Mondial. Acesta este apogeul. Asta a fost întotdeauna poziția mea.

În cazul lui Harry Kane, trebuie să recunosc acum că a fost o greșeală. Am greșit că l-am clasat atât de jos", a spus Reić.

Cum a votat Croația la Balonul de Aur 2026