Dan Șucu pregătește marea lovitură în mercato: fotbalistul rivalei din Superliga!

Dan Șucu pregătește marea lovitură în mercato: fotbalistul rivalei din Superliga! Stranieri
SPORT.RO
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Genoa, echipa la care Dan Șucu este acționar majoritar, s-ar putea îndrepta către un fotbalist român în fereastra de mercato din iarnă.

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Razvan SavaGenoaUniversitatea CraiovaUdinesedan sucu
Din articol

De când Dan Șucu a devenit acționar majoritar la Genoa, în 2024, un singur fotbalist român a jucat la clubul din Serie A - Nicolae Stanciu. Căpitanul naționalei a avut o aventură foarte scurtă, fără realizări, și a plecat în China.

Răzvan Sava, portarul Craiovei, ar putea fi ofertat de Genoa lui Dan Șucu

Din iarnă, situația s-ar putea schimba. În presa din Italia au apărut informații potrivit cărora portarul Răzvan Sava (24 de ani), aflat acum la Universitatea Craiova, ar putea fi ofertat de Genoa.

Informația vine la câteva zile după ce impresarul Ioan Becali a anunțat că goalkeeper-ul Craiovei va pleca în iarnă din Bănie, urmând să fie rechemat din împrumut de Udinese.

"Genoa are deja un portar de calitate, însă în viitor s-ar putea ivi oportunitatea de a aduce în Liguria un compatriot al președintelui Dan Șucu. Este vorba despre Răzvan Sava, în prezent portarul Craiovei. Numele său a fost asociat recent și cu Udinese, dar piața transferurilor, aflată într-o continuă schimbare, merită urmărită cu atenție", au scris italienii.

Genoa mizează acum în poartă pe olandezul Justin Bijlow

Sava a apărat la Craiova în primele 6 etape din Superliga. Ulterior, Laurențiu Popescu a fost preferat între buturi atât la meciurile din cupele europene, cât și la cele din campionat. Din acest motiv, fostul portar de la CFR Cluj este așteptat să schimbe echipa în iarnă.

Actualul portar titular de la Genoa este Justin Bijlow (28 de ani), cumpărat în iarnă de la Feyenoord, cu 200.000 de euro. Olandezul a apărat în toate cele 8 etape din Serie A ale actualei stagiuni și a încasat 13 goluri.

Din lotul "Grifonului" mai fac parte portarii de rezervă Franz Stolz (25 de ani), revenit după împrumutul la Rapid, și Daniele Sommariva (29 de ani).

Răzvan Sava, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”

Portarul aflat și în vizorul echipei naționale a ales să se întoarcă în Superliga României pentru a se bate pentru postul de titular. A apărat timp de două sezoane la Udinese, în Serie A, iar acum este rezerva lui Popescu de mai bine de o lună!

În vară, s-a zvonit că Universitatea Craiova ar fi plătit 2,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Sava, dar clubul a negat și a transmis că suma ar fi fost una mult mai mică.

„Așa a zis și Sava când s-a dus la Craiova. 'Mamă, mă duc la Craiova, rup. Din șapte meciuri apăr opt'. Apără? Dacă apără Popescu așa, știi când o să apere? Prin Cupă”, a spus Robert Niță, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Bogdan Lobonț l-a completat: ”Contextul a fost diferit la Craiova, Popescu apăra în Europa, Sava în campionat. Ce sens a mai avut aducerea lui Sava? În condițiile în care își revine și Isenko”.

Ultimul meci al lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova a fost la începutul lunii septembrie, în Cupa României, împotriva celor de la FC Bacău (2-1).

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