„În urma discuţiilor cu conducerea clubului, această decizie a fost acceptată de comun acord, într-un spirit de recunoaştere şi apreciere reciprocă”, a transmis Fenerbahce într-un comunicat publicat marţi, după înfrângerea cu 1-2 în campionat.

Ismail Karal, OUT de la Fenerbahce!

Fenerbahce ocupă locul al cincilea, la şase puncte în spatele liderului Galatasaray. În luna septembrie, Kartal, 65 de ani, îşi mai oferise demisia, însă preşedintele clubului, Aziz Yildirim, a respins-o atunci.

Potrivit lui Yildirim, la acea vreme, Kartal fusese deranjat de faptul că un suporter a aruncat cu o sticlă înspre el, lovindu-l în zona capului.

Cel de-al patrulea său mandat ca antrenor la Fenerbahce se încheie după doar câteva luni. Anterior, el a mai pregătit echipa în perioadele 2014-2015, 2022 şi 2023-2024.

Numit la timona echipei în iunie, Kartal a readus-o pe Fenerbahce în grupele Ligii Campionilor, după o pauză de 17 ani, în urma unei victorii de răsunet în deplasare cu Lyon în play-off. În 18 meciuri oficiale, el a obţinut 9 victorii, 5 remize şi 4 înfrângeri, scrie Agerpres.

Derby-ul dintre marile rivale Galatasaray şi Fenerbahce, disputat luni, la Istanbul, a fost umbrit de un conflict izbucnit după fluierul final. Jucătorii de la ambele echipe s-au confruntat pe teren, fiind necesară intervenţia poliţiei şi a forţelor de ordine.