Nadia e campioană și la bancuri! L-a cucerit pe Bobonete și îi pune să facă sport pe Andra și Andi Moiesescu

Nadia e campioană și la bancuri! L-a cucerit pe Bobonete și îi pune să facă spor.t pe Andra și Andi Moisescu. Împreună formează echipa de 10 la Românii au talent.

Sezonul 17 de la Românii au talent vine cu multe surprize. Publicul va avea un rol important în deciziile juraților, iar Nadia și-a intrat perfect în rol.

”Am fost primită de parcă aș fi cunoscut această familie de ani de zile. (n.r. Sunteți un jurat dur?) Nu cred că sunt dur!”, a spus Nadia Comăneci.

”Eu n-am îndrăznit să visez la așa ceva, o admir așa de mult pe Nadia încât nu am avut puterea să visez până acolo că o să fim colegi”, a spus și Andi Moisescu.

Pavel Bartoș: ”Toate jurizările de la ei sunt acum cu plecare de la nota 10, adică trebuie să se ridice la nivelul ei”.

Nadia i-a mobilizat pe jurați.

”Avem un grpu de Whatsapp și ne arată în fiecare dimineață când face sport. Și ne încurajează și am început să punem toți poze pe grupul acela. Ba unul de la sală, ba de la pilates”, a spus și Andra.

Mihai Bobonete: ”M-a pus să mă gândesc la bancuri noi, știe o grămadă de bancuri. Și o să vedeți că au fost filmată, deci e campioană și pe bancuri”.